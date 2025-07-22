ViX MicrO

ViX MicrO: ¿En dónde y cómo puedo ver los microdramas, la nueva propuesta de contenido de ViX?

ViX MicrO es la nueva propuesta de entretenimiento, diseñada para que disfrutes de sus microcontenidos desde tu celular. Si aún no sabes dónde ver estos apasionantes melodramas, aquí te lo explicamos.

Descarga la app de ViX y disfruta de todos los microdramas de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
Video El Regreso de la Heredera Fugitiva - Episodio 0

Las plataformas digitales evolucionan constantemente para ofrecer contenido variado a sus audiencias, y eso es precisamente lo que ha hecho ViX, el principal servicio de streaming en español, al lanzar recientemente su línea de microcontenidos.

¿Dónde y cómo ver los microdramas de ViX MicrO?

Los primeros cinco capítulos de las micronovelas de ViX MicrO están disponibles en las redes sociales oficiales de TikTok, Facebook, X e Instagram.

Para seguir disfrutando de la experiencia completa, todos los episodios se encuentran exclusivamente en la app de ViX para celulares y tablets con sistema operativo iOS y Android, la cual puedes descargar de manera gratuita.

ViX MicrO es la nueva oferta de ViX.
ViX MicrO es la nueva oferta de ViX.
Imagen ViX.

¿Qué son los microdramas de ViX MicrO?

Este nuevo formato de contenido no son series ni telenovelas, son microdramas. Se trata deproducciones exclusivas, con guiones auténticos y fáciles de consumir, diseñadas para disfrutarse directamente en tu celular o tablet.

Con episodios breves y llenos de emoción, los microdramas son ideales para maratonear cuando quieras, sin importar dónde estés.

"Nuestros nuevos microcontenidos combinan el poder de la narración con un formato innovador, que no solo conecta con los jóvenes espectadores en donde se encuentran, también sirve como punto de entrada a nuestro ecosistema de contenido más amplio" aseguró Rafael Urbina, presidente de Streaming y Digital de TelevisaUnivision.
ViX MicrO
ViX MicrO
Imagen TelevisaUnivision

Los microdramas de ViX MicrO que se estrenan en julio

Al escribir ViX MicrO en la barra del buscador de la app de ViX se mostrarán todas las micronovelas disponibles. Este mes de julio se estrenan siete nuevas historias, cada una con una propuesta distinta y llena de emociones.

ViX MicrO
ViX MicrO
Imagen TelevisaUnivision

¿Cuántos capítulos tienen los microdramas de ViX MicrO y cuánto dura cada uno?

Aunque el número de episodios varía entre cada producción, la cantidad oscila entre 50 y 70 capítulos por historia. Pero tranquilo, porque cada capítulo tiene una duración aproximada de un minuto, lo que permite maratonearlos fácilmente en cualquier momento del día.

ViX MicrO es la alternativa ideal para quienes buscan entretenimiento rápido, emocional y adaptado a los hábitos actuales. Ya sea que estés en un descanso, camino a casa o esperando tu café, estos microdramas son la opción perfecta para engancharte con nuevas historias a solo un toque de distancia.

