ViX MicrO: ¿En dónde y cómo puedo ver los microdramas, la nueva propuesta de contenido de ViX?

Video El Regreso de la Heredera Fugitiva - Episodio 0

Las plataformas digitales evolucionan constantemente para ofrecer contenido variado a sus audiencias, y eso es precisamente lo que ha hecho ViX, el principal servicio de streaming en español, al lanzar recientemente su línea de microcontenidos.

¿Dónde y cómo ver los microdramas de ViX MicrO?

Los primeros cinco capítulos de las micronovelas de ViX MicrO están disponibles en las redes sociales oficiales de TikTok, Facebook, X e Instagram.

Para seguir disfrutando de la experiencia completa, todos los episodios se encuentran exclusivamente en la app de ViX para celulares y tablets con sistema operativo iOS y Android, la cual puedes descargar de manera gratuita.

ViX MicrO es la nueva oferta de ViX.

¿Qué son los microdramas de ViX MicrO?

Este nuevo formato de contenido no son series ni telenovelas, son microdramas. Se trata deproducciones exclusivas, con guiones auténticos y fáciles de consumir, diseñadas para disfrutarse directamente en tu celular o tablet.

Con episodios breves y llenos de emoción, los microdramas son ideales para maratonear cuando quieras, sin importar dónde estés.

"Nuestros nuevos microcontenidos combinan el poder de la narración con un formato innovador, que no solo conecta con los jóvenes espectadores en donde se encuentran, también sirve como punto de entrada a nuestro ecosistema de contenido más amplio" aseguró Rafael Urbina, presidente de Streaming y Digital de TelevisaUnivision.



Los microdramas de ViX MicrO que se estrenan en julio

Al escribir ViX MicrO en la barra del buscador de la app de ViX se mostrarán todas las micronovelas disponibles. Este mes de julio se estrenan siete nuevas historias, cada una con una propuesta distinta y llena de emociones.

El Regreso de la Heredera Fugitiva (estreno: 21 de julio)

Destinada a ser la Dueña (estreno: 21 de julio)

Te Escribí Antes de Conocerte (estreno: 21 de julio)

Me Fui Gata, Volví Perra (estreno: 21 de julio)

Intensamente Victoria (estreno: 21 de julio)



¿Cuántos capítulos tienen los microdramas de ViX MicrO y cuánto dura cada uno?

Aunque el número de episodios varía entre cada producción, la cantidad oscila entre 50 y 70 capítulos por historia. Pero tranquilo, porque cada capítulo tiene una duración aproximada de un minuto, lo que permite maratonearlos fácilmente en cualquier momento del día.