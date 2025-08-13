¿Dónde puedo ver las micronovelas de ViX MicrO completas y gratis? Guía para no perderte ninguna

Video ¡Ahora Me la Pagas, Maldito! - Disfruta el episodio 0

Como consecuencia de esto nació ViX MicrO, una nueva oferta de contenidos pensados para quienes no sueltan su celular.

¿Qué es ViX MicrO? Una nueva forma de ver contenido en tu celular y tablet

ViX MicrO es la nueva oferta de ViX. Se trata de contenidos diseñados para verse en celular o tableta. Su principal característica es que fueron grabados en formato vertical y son muy cortos (los episodios duran menos de dos minutos).

Estos contenidos pueden ser micronovelas (como El Regreso de la Heredera Fugitiva, la primera micronovela mexicana) o incluso microdocumentales (como A Puerta Cerrada, el primer microdocumental mexicano), pero siempre fieles a un formato especial para dispositivos móviles: cuentan una historia en pocos minutos, se pueden disfrutar sin encender la televisión y mantienen la calidad de las producciones originales de ViX.

¿Dónde puedo ver completas todas las micronovelas de ViX MicrO?

Los primeros cinco episodios de cada microdrama están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: Instagram, TikTok, Facebook y X, pero si te quedaste enganchado con las historias, puedes disfrutarlas completas y gratis en la app de ViX para celular y tablet (con sistema operativo iOS o Android).

Al abrir la aplicación verás la sección llamada ViX MicrO, desde la cual se puede explorar el catálogo completo y reproducir los microcontenidos completos.

Cabe mencionar que para acceder a ViX MicrO no se requiere una cuenta de ViX Premium, el contenido es totalmente gratuito.