ViX MicrO

¿Dónde puedo ver las micronovelas de ViX MicrO completas y gratis? Guía para no perderte ninguna

ViX MicrO cuenta con una amplia oferta de microdramas para todos los gustos, pero ¿dónde y cómo verlos completos? Resolvemos todas tus dudas para que los difrutes como se debe.

Descarga ya la app de ViX y disfruta todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).

ec.jpeg
Por:
Ericka Chavez.
Video ¡Ahora Me la Pagas, Maldito! - Disfruta el episodio 0

ViX se posiciona como el mejor servicio de streaming en español, pues constantemente se renueva con estrenos de grandes historias y formatos que responden a las necesidades cambiantes de la audiencia.

Como consecuencia de esto nació ViX MicrO, una nueva oferta de contenidos pensados para quienes no sueltan su celular.

PUBLICIDAD

¿Qué es ViX MicrO? Una nueva forma de ver contenido en tu celular y tablet

Más sobre ViX MicrO

A Puerta Cerrada: Escándalos y secretos deportivos en el primer microdocumental mexicano de ViX MicrO
2 mins

A Puerta Cerrada: Escándalos y secretos deportivos en el primer microdocumental mexicano de ViX MicrO

ViX
A Puerta Cerrada - Disfruta el episodio 0
0:54

A Puerta Cerrada - Disfruta el episodio 0

ViX
Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno tiene asombrosos personajes: los actores que los interpretan
2 mins

Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno tiene asombrosos personajes: los actores que los interpretan

ViX
Todo sobre Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno, la micronovela donde una mujer toma el control
2 mins

Todo sobre Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno, la micronovela donde una mujer toma el control

ViX
Cómo me Convertí en la Alfa de El Infierno - Disfruta el episodio 0
1:21

Cómo me Convertí en la Alfa de El Infierno - Disfruta el episodio 0

ViX
¿Por qué no puedo ver ViX MicrO en mi TV? Te decimos cómo disfrutar los microcontenidos completos
1 mins

¿Por qué no puedo ver ViX MicrO en mi TV? Te decimos cómo disfrutar los microcontenidos completos

ViX
¡Ahora Me la Pagas, Maldito! tiene un elenco joven y fresco: Conoce a los actores de la micronovela
2 mins

¡Ahora Me la Pagas, Maldito! tiene un elenco joven y fresco: Conoce a los actores de la micronovela

ViX
¡Ahora Me la Pagas, Maldito! el microdrama de esoterismo y desamor que llega a ViX MicrO
2 mins

¡Ahora Me la Pagas, Maldito! el microdrama de esoterismo y desamor que llega a ViX MicrO

ViX
¡Ahora Me la Pagas, Maldito! - Disfruta el episodio 0
1:13

¡Ahora Me la Pagas, Maldito! - Disfruta el episodio 0

ViX
¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré! tiene un gran elenco: conoce a los actores de la micronovela
2 mins

¡Me Casé Para Vengarme, Pero Me Enamoré! tiene un gran elenco: conoce a los actores de la micronovela

ViX

ViX MicrO es la nueva oferta de ViX. Se trata de contenidos diseñados para verse en celular o tableta. Su principal característica es que fueron grabados en formato vertical y son muy cortos (los episodios duran menos de dos minutos).

Estos contenidos pueden ser micronovelas (como El Regreso de la Heredera Fugitiva, la primera micronovela mexicana) o incluso microdocumentales (como A Puerta Cerrada, el primer microdocumental mexicano), pero siempre fieles a un formato especial para dispositivos móviles: cuentan una historia en pocos minutos, se pueden disfrutar sin encender la televisión y mantienen la calidad de las producciones originales de ViX.

ViX MicrO es la nueva oferta de ViX.
ViX MicrO es la nueva oferta de ViX.
Imagen ViX.

¿Dónde puedo ver completas todas las micronovelas de ViX MicrO?

Los primeros cinco episodios de cada microdrama están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO: Instagram, TikTok, Facebook y X, pero si te quedaste enganchado con las historias, puedes disfrutarlas completas y gratis en la app de ViX para celular y tablet (con sistema operativo iOS o Android).

Al abrir la aplicación verás la sección llamada ViX MicrO, desde la cual se puede explorar el catálogo completo y reproducir los microcontenidos completos.

ViX MicrO, la oferta de ViX que fue pensada para disfrutarse en celulares o tabletas.
ViX MicrO, la oferta de ViX que fue pensada para disfrutarse en celulares o tabletas.
Imagen ViX


Cabe mencionar que para acceder a ViX MicrO no se requiere una cuenta de ViX Premium, el contenido es totalmente gratuito.

Recuerda que las micronovelas y microdocumentales de ViX MicrO únicamente están disponibles para celulares o tabletas. Esta sección no se encuentra en la app de ViX para Smart TV.

Relacionados:
ViX MicrOViX.