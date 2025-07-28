Los estrenos de ViX MicrO en agosto: llegan micronovelas ¡y un microdocumental de futbol!

Video ¡Ahora Me la Pagas, Maldito! - Disfruta el episodio 0

Así como julio marcó el debut de ViX MicrO con siete micronovelas, las cuales han conquistado a la audiencia gracias a su formato corto y tramas intensas, agosto también traerá nuevos microcontenidos que seguro te atrapanrán desde el primer momento.

ViX MicrO: Los estrenos para el mes de agosto

Para agosto, la app de ViX ofrecerá una amplia variedad de microcontenidos, pues este mes no sólo podrás disfrutar de los microdramas, también estará disponible un interesante microdocumental.

¡Ahora Me la Pagas, Maldito!

Fecha de estreno: 01 de agosto.

Formato: Micronovela.

Número de episodios: 77.

La protagonista se dedica al esoterismo y además es influencer. Desafortunadamente, está atrapada en el rencor hacia su exnovio, a quien culpa de abandonarla en su momento más vulnerable. Además, descubre que el hombre ahora es el esposo de una de sus seguidoras en redes sociales, quien acude a ella en busca de ayuda para salvar su matrimonio.

Decide aprovechar esta oportunidad para vengarse de su ex y utiliza sus hechizos para perjudicarlo, mientras finge estar ayudando a su esposa.

Descarga ya la app de ViX y disfruta completa la micronovela ¡Ahora Me la Pagas, Maldito! La aplicación está disponible para celular y tablet con sistema operativo iOS o Android.

Ahora Me la Pagas, Maldito Imagen ViX

Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno

Fecha de estreno: 08 de agosto.

Formato: Micronovela.

Número de episodios: 60.

Para ascender en la despiadada agencia de publicidad El Infierno y conquistar el corazón de Leonardo, la dulce Lilián se ve obligada a transformarse en una 'perra corporativa', un cambio que la sumerge en un mundo de intrigas y traiciones, donde nadie es quien parece ser.

Poster de la micronovela Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno Imagen ViX

A Puerta Cerrada

Fecha de estreno: 12 de agosto.

Formato: Documental.

Episodios: 49.

Por medio de su narración y el uso de recreaciones, Francisco Javier González nos llevará a lo largo de esta pieza documental, misma que nos presentará los secretos mejor guardados, los rumores y las historias que el

mundo del deporte esconden.

A Puerta Cerrada Imagen ViX

Con Bata y Sin Vergüenza

Fecha de estreno: 15 de agosto

Formato: Micronovela.

Episodios: 60.

Un apuesto cirujano plástico, que es codiciado por muchas mujeres, es invitado a hacer una residencia en un hospital privado de alto nivel. Su objetivo secreto es evaluar a tres poderosas doctoras, quienes al enterarse de sus planes apuestan entre sí para conquistarlo e inician una competencia despiadada.

Lo que nunca imaginarion es que el médico terminaría enamorándose de la enfermera más ingenua, quien duda de que las intenciones del galán sean honestas.

Por si fuera poco, la tierna enfermera descubre un fraude, y con el riesgo de perderlo todo, incluso la vida, decide luchar para que el doctor descubra quién es su verdadero amor.

Con Bata y Sin Vergüenza Imagen ViX

Vivir por Última Vez

Fecha de estreno: 22 de agosto.

Formato: Microdocumental.

Episodios: 59.

Mónica Langarica es una mujer joven que fue diagnosticada con cáncer terminal. Tras enterarse de la terrible noticia, decidió vivir su último año haciendo de todo y sin pensar en las consecuencias.

En una noche de fiesta en la que Mónica está viviendo al limite, se desmaya y termina en el hospital. Ahí le dan otra noticia que la dejará sin aliento: está embarazada. Sin perder tiempo, comienza a buscar al padre del bebé, pero para eso tendrá que recorrer una larga lista de amantes que conoció durante lo que pensó que serían sus últimos meses.

Poster micronovela Vivir por Última Vez Imagen ViX

¿Por Like o por Amor?

Fecha de estreno: 29 de agosto.

Formato: Micronovela.

Episodios: 60.

Ana y Ro son la pareja ideal en redes sociales, pero fuera de la pantalla la realidad es otra. Mientras ella sueña con formar una familia, él solo busca controlarla.

Cuando Ana intenta liberarse, descubre que no solo Ro es una amenaza, también quienes han estado observando desde las sombras. Escapar no será tan fácil cuando el mundo entero cree en una mentira… y la verdad puede costarle la vida.

¿Por Like o por Amor? Imagen ViX

¿Dónde puedo ver los nuevos microcontenidos de ViX MicrO para el mes de agosto?