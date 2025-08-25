ViX MicrO

Quién es quién en Vivir por Última Vez, la micronovela que te conquistará con su drama y pasión

El microdrama Vivir por Última Vez forma parte de los estrenos de agosto de ViX MicrO. Además de una emocionante trama, cuenta con un gran reparto.

La micronovela Vivir por Última Vez promete engancharte con sus giros de trama, conflictos familiares y un dilema amoroso que te hará reflexionar. Te presentamos al elenco encargado de darle vida a los protagonistas de esta historia.

Sinopsis de la micronovela Vivir por Última Vez disponible en ViX MicrO

Mónica Langarica, una joven con cáncer terminal, decide vivir su último año en la Tierra al máximo. Sin embargo, su madre, Regina, insiste en que se case con Federico, su novio desde la adolescencia, a quien ella dejó para explorar su sexualidad y nuevas experiencias.

Tras desmayarse en una fiesta, la protagonista descubre que está embarazada, pero no sabe quién es el padre. Al investigar, reduce las opciones a dos hombres: Federico, su ex, que simboliza estabilidad, y Jorge, quien representa libertad y cero compromisos. La elección se convierte en un dilema entre su pasado y un futuro incierto.

Ellos son los personajes y actores de la micronovela Vivir por Última Vez

El reparto del microdrama Vivir por Última Vez está conformado por actores y actrices que no solo son guapos, también tienen un gran talento.

Francis Rodríguez es Mónica Langarica

Interpreta a nuestra protagonista, Mónica. Aunque su carrera artística acaba de empezar, la hemos visto dentro de La Rosa de Guadalupe, tiene experiencia en realizar microcontenidos y además es una influencer muy popular por mostrar cómo se graban los productos audiovisuales. En su cuenta de TikTok tiene más de 100 mil seguidores.

Luis Enrique Duval es Jorge

El actor tiene experiencia en proyectos audiovisuales de Televisa y también es conductor dentro del mundo del espectáculo. Además, en redes sociales se está dando a conocer poco a poco como creador de contenido enfocado en la comedia.

Carmen Maria Kuri es Regina

Además de ser la rígida mamá de Mónica en el microdrama, también ha trabajado como modelo y en series memorables como Mujeres Asesinas, María Félix y la telenovela El Maleficio, protagonizada por Fernando Colunga.

¿Dónde puedo ver completa la micronovela Vivir por Última Vez?

Puedes ver gratis todos los episodios del microdrama Vivir por Última Vez en la app de ViX, disponible para celular y tablet con sistema operativo Android y iOS.

