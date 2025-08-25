Quién es quién en Vivir por Última Vez, la micronovela que te conquistará con su drama y pasión

La micronovela Vivir por Última Vez promete engancharte con sus giros de trama, conflictos familiares y un dilema amoroso que te hará reflexionar. Te presentamos al elenco encargado de darle vida a los protagonistas de esta historia.

Sinopsis de la micronovela Vivir por Última Vez disponible en ViX MicrO

PUBLICIDAD

Mónica Langarica, una joven con cáncer terminal, decide vivir su último año en la Tierra al máximo. Sin embargo, su madre, Regina, insiste en que se case con Federico, su novio desde la adolescencia, a quien ella dejó para explorar su sexualidad y nuevas experiencias.

Tras desmayarse en una fiesta, la protagonista descubre que está embarazada, pero no sabe quién es el padre. Al investigar, reduce las opciones a dos hombres: Federico, su ex, que simboliza estabilidad, y Jorge, quien representa libertad y cero compromisos. La elección se convierte en un dilema entre su pasado y un futuro incierto.

Vivir por Última Vez Imagen ViX

Ellos son los personajes y actores de la micronovela Vivir por Última Vez

El reparto del microdrama Vivir por Última Vez está conformado por actores y actrices que no solo son guapos, también tienen un gran talento.

Francis Rodríguez es Mónica Langarica

Interpreta a nuestra protagonista, Mónica. Aunque su carrera artística acaba de empezar, la hemos visto dentro de La Rosa de Guadalupe, tiene experiencia en realizar microcontenidos y además es una influencer muy popular por mostrar cómo se graban los productos audiovisuales. En su cuenta de TikTok tiene más de 100 mil seguidores.

Francis Rodríguez Imagen @itsfranciis / Instagram

Luis Enrique Duval es Jorge

El actor tiene experiencia en proyectos audiovisuales de Televisa y también es conductor dentro del mundo del espectáculo. Además, en redes sociales se está dando a conocer poco a poco como creador de contenido enfocado en la comedia.

Luis Enrique Duval Imagen @luisenriqueduval / Instagram

Carmen Maria Kuri es Regina

Además de ser la rígida mamá de Mónica en el microdrama, también ha trabajado como modelo y en series memorables como Mujeres Asesinas, María Félix y la telenovela El Maleficio, protagonizada por Fernando Colunga.

Carmen María Kuri Imagen @carmenmariakuri / Instagram

¿Dónde puedo ver completa la micronovela Vivir por Última Vez?

Puedes ver gratis todos los episodios del microdrama Vivir por Última Vez en la app de ViX, disponible para celular y tablet con sistema operativo Android y iOS.