Mujeres asesinas: El capítulo 3 'Fátima' está inspirado en esta historia de la vida real

El tercer episodio de la temporada 3 de Mujeres Asesinas ( disponible en ViX) nos presenta el caso de Fátima, una mujer exitosa, reservada y obsesionada con mantener el control en todos los aspectos de su vida.

¿De qué trata el capítulo 3 'Fátima' de Mujeres Asesinas?

PUBLICIDAD

Yare Santana es la actriz que interpreta a Fátima, una ejecutiva brillante, que ha hecho de su trabajo el centro su mundo, manteniendo su vida personal casi en secreto, incluida su atracción por otras mujeres.

Fátima tiene una exitosa carrera profesional a costa de la insatisfacción en su vida personal Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3



Pero la perfección tiene un precio. Fátima sufre de insomnio y un cansancio constante que la agota física y emocionalmente.

No obstante, todo cambia cuando acude a un evento en una galería de arte y ahí conoce a Paula, una misteriosa mujer que dice haber sido su compañera en la universidad. Paula despierta en Fátima un interés profundo al hablarle sobre el control y la necesidad de soltarlo.

Fátima conoce a Paula en un evento y la química es innegable Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3



Lo que inicia como una conversación intrigante, se convierte en una intensa relación pasional cuando Fátima visita el estudio de arte de Paula.

Ahí, descubre una nueva faceta de sí misma: siente placer a través de prácticas sadomasoquistas que, además, le ayudan a aliviar su insomnio (algo que para nada esperaba). Sin embargo, esta liberación emocional y física pronto se convierte en una trampa.

Paula seduce a Fátima con sus prácticas sadomasoquistas Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3



Paula cruza los límites: invade el espacio profesional de Fátima, la manipula y ejerce sobre ella un control cada vez más evidente. A esto se suma una petición de dinero, justificada por la difícil vida de artista, y un comportamiento cada vez más asfixiante.

Paula comienza a rebasar los límites de Fátima Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3



La situación se desmorona cuando una mujer aparece en la oficina de Fátima y le revela que es la ex pareja de Paula. Le advierte que está ante una manipuladora peligrosa, experta en seducir, someter y aprovecharse de sus víctimas. Aterrada, Fátima decide terminar la relación, lo cual desencadenará una confrontación que terminará en un crimen accidental.

La ex amante de Paula le advierte a Fátima de lo que es capaz Imagen Mujeres Asesinas Temporada 3

¿El capítulo 3 de Mujeres Asesinas está basado en un caso real? Esta es la historia de Fátima

Así como ocurre con los capítulos 1 y 2 de la serie de ViX, el episodio 3 está inspirado en una historia de la vida real: una mujer que, tras caer en una relación llena de abuso emocional, chantaje y manipulación, termina matando a su pareja. Esto la lleva a ser condenada a 35 años de prisión.

PUBLICIDAD

¿Dónde ver Mujeres Asesinas temporada 3?

El capítulo 'Fátima' nos muestra una historia que desnuda los peligros del amor tóxico, el abuso de poder a nivel emocional y la pérdida de control en la búsqueda de placer.

Es una advertencia sobre cómo, a veces, los límites que cruzamos por deseo pueden tener consecuencias devastadoras.