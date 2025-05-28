Mujeres asesinas 3: La verdadera historia que inspiró el capítulo de Cassandra Sánchez Navarro

¿De qué trata el capítulo 1 'Adriana' de Mujeres Asesinas?

El capítulo uno de la tercera temporada de Mujeres Asesinas ( puedes verlo aquí) es protagonizado por Cassandra Sánchez-Navarro. Muestra la historia de una mujer que, tras años de abuso y violencia, tomó una decisión extrema para proteger a sus hijos y recuperar su libertad.

Adriana está casada con un hombre que la maltrata físicamente y la humilla todo el tiempo. Durante años soporta todo lo que le hace su esposo, con tal de que no toque a sus tres hijos. Sin embargo, el marido es muy agresivo y trata mal a toda la familia. Al no obtener ayuda de nadie, Adriana decide tomar cartas en el asunto para detener la situación.

Cassandra Sánchez-Navarro en Mujeres Asesinas

¿El capítulo 1 de Mujeres Asesinas está basado en un caso real? Esta es la historia de 'Adriana'

El capítulo 'Adriana' de la tercera temporada de Mujeres Asesinas está basado en la historia de una mujer que mató a su esposo, luego de que ella y sus hijos vivieran años de abusos a menos de él. Fue sentenciada a 34 años de prisión en un penal de la Ciudad de México y ya ha cumplido 16 años de esa sentencia.

En una entrevista realizada por el podcast ‘Penitencia’, contó que antes de tomar la decisión de matar a su esposo, acudió siete veces con las autoridades para denunciarlo por violencia intrafamiliar. En algunas ocasiones incluso fue con marcas de golpes que evidenciaban el maltrato de su esposo, pero las denuncias nunca procedieron.

Al no obtener ayuda y ver cómo la situación era cada vez más difícil para ella y sus hijos, decidió matarlo después del cumpleaños del hombre. Aseguró que la motivó el querer defender a sus hijos, pues son lo único que le importa y no quería que sufrieran más.

A 16 años de su captura por el testimonio de una vecina que escuchó lo que ocurrió, la mujer se siente tranquila con lo que hizo, pues está segura de que ya no habrá nadie que le haga daño a sus hijos ni a ella.

¿Cómo fue para Cassandra Sánchez-Navarro interpretar a Adriana en Mujeres Asesinas 3?

La actriz Cassandra Sánchez-Navarro dio vida a Adriana en el primer capítulo de la tercera temporada de Mujeres Asesinas y en entrevista para Univision confesó que el proceso para realizar el personaje fue muy agotador emocionalmente, debido a que siempre intenta tener empatía con el personaje que realiza. Al saber que el guion está basado en una historia real, quería hacerlo con mucho respeto.

"Creo que cuando a una mujer le tocan a sus hijos, está dispuesta a hacer cualquier cosa".



También reveló que en la noche después de la grabación del asesinato vomitó bilis, por todas las emociones que generó para darle el realismo que se necesitaba el personaje de Adriana.

¿Dónde ver Mujeres Asesinas temporada 3?

Puedes ver la tercera temporada de Mujeres Asesinas exclusivamente a través de ViX. La serie se estrenó el 16 de mayo de 2025 y presenta un episodio nuevo cada viernes, con un elenco de lujo que interpreta historias de mujeres que fueron llevadas al límite por la violencia y el abuso.