Mi Vida NO Es una Telenovela reúne un elenco de lujo: Jorge Losa es el galán de la micronovela

La nueva micronovela de ViX MicrO, Mi Vida NO Es una Telenovela, combina humor, romance y drama en un relato que muestra lo complejo que puede ser el mundo detrás de cámaras.

Ángela, una joven cineasta independiente con sueños artísticos, se ve obligada a trabajar bajo las órdenes de Sandra Cienfuegos, una importante y temida productora de telenovelas. Ella acepta el empleo sólo porque necesita dinero para salvar la casa de su familia de una fuerte deuda.

Pronto descubre que el set de grabación es un campo de batalla, donde los conflictos fuera de cámara superan a los de cualquier guion.

Actores de Mi Vida No Es una Telenovela Imagen ViX MicrO

Mientras esconde su nuevo empleo a sus seres queridos, Ángela se enfrenta al dilema de un amor prohibido con el protagonista de la novela. Este romance desafía las estrictas reglas de Sandra y amenaza con exponer sus secretos más íntimos.

Entre enredos, giros inesperados y pasiones intensas, la joven comprenderá que la vida real puede ser incluso más dramática que la ficción.

La micronovela Mi Vida NO Es una Telenovela tiene un gran reparto, integrado por los siguientes actores.

Paty Maqueo es Ángela Meneses en Mi Vida NO Es una Telenovela

La actriz mexicana, que también es influencer de life style, ha participado en producciones como La Rosa de Guadalupe (disponible en ViX), Como Dice el Dicho, y peliculas como 'Turno Nocturno' y 'Canta y No Llores'.

Actriz de Mi Vida NO Es una Telenovela Imagen patymaqueo / Instagram

Jorge Losa es Vladimir en Mi Vida NO Es una Telenovela

El artista español interpreta al galán del cual se enamora Ángela. Jorge Losa comenzó su carrera en 2021 y ha actuado en reconocidas series como Mujeres Asesinas, Juegos de Amor y Poder y Esta Historia Me Suena.

Además, en 2023 incursionó en el mundo de la música.

Actor de Mi Vida NO Es una Telenovela de ViX MicrO Imagen jorgelosaactor / Instagram

Lourdes Reyes es Sandra Cienfuegos en Mi Vida NO Es una Telenovela

Con más de 30 años en el mundo del espéctaculo, la actriz ha destacado en diversas telenovelas de renombre como Agujetas de Color de Rosa, María la del Barrio, Camila, Amigos x Siempre, Rebelde, entre muchas más.

Ahora, su carrera toma un nuevo rumbo con su participación en las micronovelas, la nueva oferta de contenido de ViX MicrO que está teniendo gran éxito.

Sandra Cienfuegos en Mi Vida NO Es una Telenovela de ViX MicrO <br> Imagen lourdesreyesb / Instagram

Isadora González es Lucía en Mi Vida NO Es una Telenovela

En el microdrama la vemos en el papel de la madre de Ángela, la protagonista de la historia. Sin embargo, este no es su único trabajo en la actuación, ya que su nombre figura en telenovelas como El Privilegio de Amar, Tu y Yo y Esmeralda.

Isadora González, Actriz de Mi Vida No Es una Telenovela de ViX MicrO Imagen isadora_gonz / Instagram

