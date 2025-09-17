Mi Vida NO Es una Telenovela reúne un elenco de lujo: Jorge Losa es el galán de la micronovela
Mi Vida NO Es una Telenovela es el nuevo microdrama de ViX MicrO para septiembre. Se trata de una comedia romántica (y dramática) que sigue a una joven que se ve obligada a trabajar en la producción de telenovelas, aunque ella realmente quiere ser cineasta.
Descarga ya la app de ViX y disfruta Mi Vida NO Es una Telenovela y todos los microcontenidos de ViX MicrO en donde estés. Disponible para celular y tablet (iOS y Android).
La nueva micronovela de ViX MicrO, Mi Vida NO Es una Telenovela, combina humor, romance y drama en un relato que muestra lo complejo que puede ser el mundo detrás de cámaras.
Sinopsis de
Mi Vida NO Es una Telenovela,
micronovela de ViX MicrO
Ángela, una joven cineasta independiente con sueños artísticos, se ve obligada a trabajar bajo las órdenes de Sandra Cienfuegos, una importante y temida productora de telenovelas. Ella acepta el empleo sólo porque necesita dinero para salvar la casa de su familia de una fuerte deuda.
Pronto descubre que el set de grabación es un campo de batalla, donde los conflictos fuera de cámara superan a los de cualquier guion.
Mientras esconde su nuevo empleo a sus seres queridos, Ángela se enfrenta al dilema de un amor prohibido con el protagonista de la novela. Este romance desafía las estrictas reglas de Sandra y amenaza con exponer sus secretos más íntimos.
Entre enredos, giros inesperados y pasiones intensas, la joven comprenderá que la vida real puede ser incluso más dramática que la ficción.
El elenco de
Mi Vida NO Es una Telenovela
, el microdrama de ViX MicrO
La micronovela Mi Vida NO Es una Telenovela tiene un gran reparto, integrado por los siguientes actores.
Paty Maqueo es Ángela Meneses en Mi Vida NO Es una Telenovela
La actriz mexicana, que también es influencer de life style, ha participado en producciones como La Rosa de Guadalupe (disponible en ViX), Como Dice el Dicho, y peliculas como 'Turno Nocturno' y 'Canta y No Llores'.
Jorge Losa es Vladimir en Mi Vida NO Es una Telenovela
El artista español interpreta al galán del cual se enamora Ángela. Jorge Losa comenzó su carrera en 2021 y ha actuado en reconocidas series como Mujeres Asesinas, Juegos de Amor y Poder y Esta Historia Me Suena.
Además, en 2023 incursionó en el mundo de la música.
Lourdes Reyes es Sandra Cienfuegos en Mi Vida NO Es una Telenovela
Con más de 30 años en el mundo del espéctaculo, la actriz ha destacado en diversas telenovelas de renombre como Agujetas de Color de Rosa, María la del Barrio, Camila, Amigos x Siempre, Rebelde, entre muchas más.
Ahora, su carrera toma un nuevo rumbo con su participación en las micronovelas, la nueva oferta de contenido de ViX MicrO que está teniendo gran éxito.
Isadora González es Lucía en Mi Vida NO Es una Telenovela
En el microdrama la vemos en el papel de la madre de Ángela, la protagonista de la historia. Sin embargo, este no es su único trabajo en la actuación, ya que su nombre figura en telenovelas como El Privilegio de Amar, Tu y Yo y Esmeralda.
¿Dónde puedo ver completa la micronovela
Mi Vida NO Es una Telenovela
?
Puedes ver todos los episodios del microdrama Mi Vida NO Es una Telenovela en la app de ViX, disponible para celular y tablet con sistema operativo Android y iOS.