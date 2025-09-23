El Pasado Me Robó Mi Amor, la micronovela que combina romance y ciencia ficción
Si te gustó el microdrama Mi Vida NO Es una Telenovela, entonces El Pasado Me Robó Mi Amor será tu nueva micronovela favorita, ya que también mezcla el amor con mucho drama, romance y una pizca de ciencia ficción.
A través de una historia que combina romance, viajes en el tiempo y segundas oportunidades, la micronovela El Pasado Me Robó Mi Amor muestra cómo un error del pasado puede transformarlo todo y cómo el amor verdadero puede cambiar el destino.
¿De qué trata El Pasado Me Robó Mi Amor
, la nueva micronovela de ViX MicrO?
El microdrama El Pasado Me Robó Mi Amor forma parte de los estrenos de septiembre de ViX MicrO y tiene una trama que te enganchará.
Ramón, un conductor de transporte en la Ciudad de México, revive el peor error de su vida: haber roto el corazón de Isabel, su novia de la universidad.
Cuando su mentor, Salvador, le presta un auto que resulta ser una máquina del tiempo, Ramón viaja al pasado para reparar su error y recuperar a Isabel.
Sin embargo, cada cambio en el pasado tiene consecuencias inesperadas en el presente. Todo eso pone en riesgo su destino y le enseña que el amor verdadero requiere mucho más que solo volver en el tiempo.
Fecha de estreno y en dónde ver completa la micronovela El Pasado Me Robó Mi Amor
La micronovela El Pasado Me Robó Mi Amor se estrena el martes 23 de septiembre. Puedes ver el microdrama completo y gratis en la app de ViX (disponible para celulares y tablets) o disfrutar una probadita con los cinco primeros episodios, los cuales están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook).
Los actores que conforman el elenco de la micronovela
El Pasado Me Robó Mi Amor
El microdrama que presenta las consecuencia de alterar el pasado tiene un reparto de primer nivel:
- Alexander Colmenares
- Jonathan Walton
- Xochitl de la Concha
- Cesar Antulio
- Maryen Jurado
- Anikey Carrillo
- Simone Victoria (a quien vimos en la micronovela ¡Ahora Me la Pagas, Maldito!)
- Carla Arredondo
¿Cuántos capítulos tiene la micronovela El Pasado Me Robó Mi Amor y cuánto duran?
El microdrama El Pasado Me Robó Mi Amor cuenta con 38 episodios y cada uno dura menos de dos minutos. Puedes verlos todos los capítulos completos y gratis en la aplicación de ViX, disponible para celular y tablet con sistema operativo iOS y Android.