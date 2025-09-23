El Pasado Me Robó Mi Amor, la micronovela que combina romance y ciencia ficción

Video El Pasado Me Robó Mi Amor: Disfruta el episodio 0

A través de una historia que combina romance, viajes en el tiempo y segundas oportunidades, la micronovela El Pasado Me Robó Mi Amor muestra cómo un error del pasado puede transformarlo todo y cómo el amor verdadero puede cambiar el destino.

¿De qué trata El Pasado Me Robó Mi Amor

, la nueva micronovela de ViX MicrO?

El microdrama El Pasado Me Robó Mi Amor forma parte de los estrenos de septiembre de ViX MicrO y tiene una trama que te enganchará.

Ramón, un conductor de transporte en la Ciudad de México, revive el peor error de su vida: haber roto el corazón de Isabel, su novia de la universidad.

Cuando su mentor, Salvador, le presta un auto que resulta ser una máquina del tiempo, Ramón viaja al pasado para reparar su error y recuperar a Isabel.

Sin embargo, cada cambio en el pasado tiene consecuencias inesperadas en el presente. Todo eso pone en riesgo su destino y le enseña que el amor verdadero requiere mucho más que solo volver en el tiempo.

Fecha de estreno y en dónde ver completa la micronovela El Pasado Me Robó Mi Amor

La micronovela El Pasado Me Robó Mi Amor se estrena el martes 23 de septiembre. Puedes ver el microdrama completo y gratis en la app de ViX (disponible para celulares y tablets) o disfrutar una probadita con los cinco primeros episodios, los cuales están disponibles en las redes sociales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook).

Los actores que conforman el elenco de la micronovela

El Pasado Me Robó Mi Amor

El microdrama que presenta las consecuencia de alterar el pasado tiene un reparto de primer nivel:

Alexander Colmenares

Jonathan Walton

Xochitl de la Concha

Cesar Antulio

Maryen Jurado

Anikey Carrillo

Simone Victoria (a quien vimos en la micronovela ¡Ahora Me la Pagas, Maldito!)

Carla Arredondo

¿Cuántos capítulos tiene la micronovela El Pasado Me Robó Mi Amor y cuánto duran?