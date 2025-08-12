Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno tiene asombrosos personajes: los actores que los interpretan

Video Cómo me Convertí en la Alfa de El Infierno - Disfruta el episodio 0

Si te gustó la micronovela Me Fui Gata, Volví Perra, seguramente te encantará Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno, pues ambas muestran cómo las mujeres pueden tomar roles empresariales importantes y demostrar sus capacidades como líderes.

Sinopsis de la micronovela Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno

PUBLICIDAD

La historia de este microdrama de ViX MicrO es muy emocionante. Lilián trabaja en la agencia de publicidad 'El Infierno', pero a pesar de su eficiencia y resultados sobresalientes, es constantemente menospreciada por sus superiores, quienes no la toleran únicamente por ser mujeres.

Todo da un giro cuando, inesperadamente, el jefe de la agencia la designa como nueva directora de cuentas, lo cual desata el enojo de varios empleados, especialmente de Patricio, uno de sus 'haters'.

Ante el incremento del acoso laboral, Lilián decide adoptar una actitud de "perra" corporativa, sumergiéndose en un ambiente de traiciones e intrigas, donde aunque impone respeto, nadie muestra su verdadero rostro.

Poster de la micronovela Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno Imagen ViX

Elenco de la micronovela

Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno

Ellos son los actores y actrices que protagonizan este microdrama de ViX MicrO, ¡son un derroche de talento!

Damiana Bej es Lilián

Con una carrera en ascenso, la actriz ha participado en importantes proyectos como Mi Amor sin Tiempo, Juegos Interrumpidos y también se encuentra activa en el teatro con la obra Cabaret, la cual ha sido todo un éxito en México.

Damiana Bej Imagen damianabej / Instagram

Joan Kuri es Patricio

Con 8 años en el medio artístico, Kuri ha acumulado una gran experiencia frente a la cámara, pues trabajó en la telenovela Amar a Muerte, la serie de Netflix 'Monarca', Como Dice el Dicho, Esta Historia Me Suena y, por último, en 2024, en la película 'Seré Breve al Momento de Morir'.

Joan Kuri Imagen @joankuri / Instagram

Jorge Melo es Jorge Carlos

Anteriormente el actor apareció como Gabriel y Cesar en ¡Mamá, No Me Dejes Morir!, pero también es Jorge Carlos en esta nueva micronovela, el interés romántico de nuestra protagonista, Lilián. Su carrera incluye apariciones en El Ángel de Aurora, Las Hijas de la Señora García y Esta Historia Me Suena.

Jorge Melo Imagen Instagram

¿Dónde ver completa la micronovela

Cómo Me Convertí en la Alfa de El Infierno?