Kate del Castillo y Bruno Bichir protagonizan Instintos: Así es el emocionante thriller de ViX
Uno de los estrenos de ViX en agosto de 2025 es Instintos, una película de suspenso protagonizada por Kate del Castillo y Bruno Bichir. Dsto es lo que hay que saber al respecto.
Recuerda que ViX te ofrece entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Kate del Castillo frecuentemente se reta en su carrera actoral. Hace un año debutó en la comedia con la película Es Por Su Bien, y ahora se prepara para estrenar una cinta de un género muy diferente: Instintos, un thriller lleno acción.
¿De qué trata Instintos, la película con Kate del Castillo de ViX?
La cinta se centra en Maggie, una mujer que está a pocos días de dar a luz y, para relajarse, se aísla con su esposo en una casa en medio de la naturaleza, completamente alejada de la ciudad.
Lo que parecía ser el fin de semana ideal para darle la bienvenida a una nueva etapa de su vida, pronto se convertirá en una pesadilla. Maggie y su esposo escuchan a alguien tocar la puerta. Cuando él abre, es atacado por un grupo de encapuchados que quieren robarles todo el dinero. Al ser días de descanso, los mantendrán como rehenes hasta que el lunes siguiente, cuando los bancos abran de nuevo.
¿La pareja logrará escapar de sus captores?, ¿mantendrán a salvo a su bebé o necerá antes de tiempo? Todas estas preguntas mantendrán a la audiencia al filo del asiento por 1 hora y media.
¿Cuándo se estrena Instintos, la película con Kate del Castillo?
El thriller llegará a ViX el 29 de agosto. La película, que combina acción y suspenso, es original de ViX, por lo que solo se puede encontrar en dicha plataforma de streaming.