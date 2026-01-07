ViX. La Casa de Alofoke: El After Party llega a ViX: no te pierdas el vibrante y polémico reality show El emocionante y controvertido reality La Casa de Alofoke: El After Party se estrena en ViX, el mejor servicio de streaming en español con más de 100 canales.

Video La Casa de Alofoke: After Party, estreno 11 de enero

¿Apostarías por Mí? no es el único reality show que puedes disfrutar en ViX, ahora también podrás emocionarte, conmoverte y divertirte con La Casa de Alofoke: El After Party.

La Casa de Alofoke: El After Party: fecha de estreno del reality show

El reality show, conducido por el famoso creador de contenido Alofoke, se estrena en ViX el próximo lunes 12 de enero.

La Casa de Alofoke: El After Party: ¿de qué trata el reality show?

El reality show La Casa de Alofoke, creado por el youtuber del mismo nombre, marcó un antes y un después en Internet al ser uno de los contenidos más vistos de los últimos años.

De hecho, esta producción originaria de República Dominicana, rompió el récord Guinness por la transmisión en vivo más larga de la historia, ya que alcanzó más de 900 horas ininterrumpidas.

En sus dos temporadas, el exitoso reality 24/7 convocó a un grupo de influencers y figuras urbanas, quienes vivieron en una casa-estudio sin tener contacto con el exterior.

Todo lo que ocurría dentro (peleas, besos, gritos, desafíos, drama, etc.) fue transmitido por YouTube y este contenido causó gran revuelo en el mundo digital.

Ahora, La Casa de Alofoke: El After Party será el primer reencuentro de participantes en la historia del show, quienes se reunirán para compartir anécdotas, confesiones y todo aquello que solo se puede disfrutar en un programa como este.

No te pierdas la transmisión del reality show en ViX, pues habrá mucho drama, revelaciones inesperadas y polémicos momentos en este nuevo capítulo de La Casa de Alofoke.

¿Quién es Alofoke, el creador del reality La Casa de Alofoke: El After Party?

Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, es considerado como una de las figuras más influyentes del mundo del entretenimiento en América Latina. Es el creador del exitoso proyecto La Casa de Alofoke, el cual logró una transmisión de 38 días consecutivos y más de 600 millones de visualizaciones.