¿Apostarías por Mí?: en ViX podrás disfrutar contenido exclusivo del nuevo reality show 24/4

Video ¿Apostarías por Mí?: EN VIVO 24/7 en ViX

¿Apostarías por Mí?: cuándo se estrena y en dónde ver el reality show

PUBLICIDAD

El reality multiplataforma se estrena el próximo domingo 18 de enero, a las 8P/7C. Podrás verlo en vivo de lunes a viernes en ViX y UNIMÁS, y los shows estelares se transmitirán los domingos en ViX y Univision, en el mismo horario.

¿Apostarías por Mí?: ellos serán los conductores del nuevo reality show

La conducción de ¿Apostarías por Mí? estará a cargo de Alejandra Espinoza y Alan Tacher, quienes son muy queridos por el público gracias a su carisma y talento frente a la cámara.

¿Apostarías por Mí? disfrútalo 24/7 en ViX Imagen TelevisaUnivision

¿Apostarías por Mí?: de esto trata el reality show en vivo 24/7

Doce celebridades y sus parejas vivirán aisladas en una hermosa villa, en donde estarán bajo la mirada del público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mientras están ahí tendrán que superar retos que pondrán a prueba su amor, su lealtad y capacidad para trabajar en equipo.

En este reality competirán para llevarse un fabuloso premio de hasta 300 mil dólares, aunque eso implique arriesgar la confianza y la conexión que los une.

¿Apostarías por Mí?: el contenido exclusivo que podrás disfrutar en ViX

Además de los programas de lunes a viernes a las 8P/7C y los domingos en el mismo horario, en ViX podrás ver una transmisión 24/7, con ocho señales exclusivas sin censura y contenido adicional en los pre y post shows diarios.

Los pre-shows se transmitirán media hora antes del episodio en vivo, es decir, a las 7:30P/6:30C. Además, estarán disponibles hasta el día siguiente para que no te pierdas ningún detalle.

PUBLICIDAD

Los post-shows comenzarán justo después de que termine el episodio principal y tendrán una duración de 30 minutos. También estarán disponibles en ViX hasta el día siguiente.

Todo esto te permitirá ser testigo y juez de cada movimiento, cada estrategia, cada traición y todo lo que pase dentro de la villa con las parejas.

¿Apostarías por Mí?: así puedes votar por tu pareja favorita para que gane el reality

Pero las sorpresas no terminan ahí. El reality ¿Apostarías por Mí? será una experiencia multiplataforma e interactiva en donde los fans podrán votar, comentar y decidir qué ocurrirá con las parejas que están dentro de la villa.