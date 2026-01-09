¿Apostarías por Mí?: en ViX podrás disfrutar contenido exclusivo del nuevo reality show 24/4
¿Apostarías por Mí? es el nuevo reality show 24/7 de TelevisaUnivision que puedes ver en Univision, UNIMÁS y ViX, en donde encontrarás contenido exclusivo.
¿Apostarías por Mí? es el nuevo reality multiplataforma, en vivo y 24 horas y 7 días a la semana. Te contamos de qué trata, cuándo estrena, dónde puedes verlo, quiénes son los conductores y más.
¿Apostarías por Mí?: cuándo se estrena y en dónde ver el reality show
El reality multiplataforma se estrena el próximo domingo 18 de enero, a las 8P/7C. Podrás verlo en vivo de lunes a viernes en ViX y UNIMÁS, y los shows estelares se transmitirán los domingos en ViX y Univision, en el mismo horario.
¿Apostarías por Mí?: ellos serán los conductores del nuevo reality show
La conducción de ¿Apostarías por Mí? estará a cargo de Alejandra Espinoza y Alan Tacher, quienes son muy queridos por el público gracias a su carisma y talento frente a la cámara.
¿Apostarías por Mí?: de esto trata el reality show en vivo 24/7
Doce celebridades y sus parejas vivirán aisladas en una hermosa villa, en donde estarán bajo la mirada del público las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mientras están ahí tendrán que superar retos que pondrán a prueba su amor, su lealtad y capacidad para trabajar en equipo.
En este reality competirán para llevarse un fabuloso premio de hasta 300 mil dólares, aunque eso implique arriesgar la confianza y la conexión que los une.
¿Apostarías por Mí?: el contenido exclusivo que podrás disfrutar en ViX
Además de los programas de lunes a viernes a las 8P/7C y los domingos en el mismo horario, en ViX podrás ver una transmisión 24/7, con ocho señales exclusivas sin censura y contenido adicional en los pre y post shows diarios.
Los pre-shows se transmitirán media hora antes del episodio en vivo, es decir, a las 7:30P/6:30C. Además, estarán disponibles hasta el día siguiente para que no te pierdas ningún detalle.
Los post-shows comenzarán justo después de que termine el episodio principal y tendrán una duración de 30 minutos. También estarán disponibles en ViX hasta el día siguiente.
Arana Lemus y Lambda García serán los presentadores de los pre y post shows de ¿Apostarías por Mí? que se transmitirán en ViX .
Todo esto te permitirá ser testigo y juez de cada movimiento, cada estrategia, cada traición y todo lo que pase dentro de la villa con las parejas.
¿Apostarías por Mí?: así puedes votar por tu pareja favorita para que gane el reality
Pero las sorpresas no terminan ahí. El reality ¿Apostarías por Mí? será una experiencia multiplataforma e interactiva en donde los fans podrán votar, comentar y decidir qué ocurrirá con las parejas que están dentro de la villa.
Las votaciones se realizarán en ViX. La pareja que obtenga la mayoría de votos del público se llevará un premio de hasta 300 mil dólares.