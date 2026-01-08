ViX. Hermanas, un Amor Compartido: la emocionante telenovela se estrena en ViX antes que en otro lugar ViX, el mejor servicio de streaming en español, estrena antes que nadie la esperada telenovela Hermanas, un Amor Compartido.

Video Hermanas, un Amor Compartido: estreno 16 de enero

Hermanas, un Amor Compartido, es una telenovela con una historia original y muy emotiva. Disfrútala en ViX antes que en cualquier otro lugar.

Hermanas, un Amor Compartido: fecha de estreno

La telenovela Hermanas, un Amor Compartido se estrena en ViX el próximo viernes 16 de enero. Cada viernes estarán disponibles cinco episodios nuevos, llenos de emoción, drama y romance.

Hermanas, un Amor Compartido: ¿de qué trata la telenovela?

Las protagonistas son Rebeca y Mónica, dos hermanas que siempre han permanecido unidas y apoyándose una a la otra sin importar nada. Sin embargo, su cariño se verá puesto a prueba cuando tengan que compartir el amor de una persona muy especial.

Pero no se trata de un galán, si no de Aura, la hija biológica de Rebeca, pero que fue criada por Mónica como si fuera su propia hija.

Rebeca se vio obligada a dejar a Aura con Mónica, debido a que estuvo varios años en la cárcel. Además, el padre de la niña (quien ya tiene 18 años) jamás se enteró de su existencia por culpa de intrigas familiares.

Cuando Rebeca sale de la cárcel, se propone hacer todo lo necesario para recuperar a su hija. No obstante, Mónica no renunciará tan fácilmente a ella, pues ha dedicado su vida a hacerla feliz.

Las hermanas tendrán que aprender a compartir el amor de Aura, así como el significado de la verdadera unión familiar y el sacrificio en nombre de sus seres queridos, todo eso mientras descubren el romance con una pareja que las haga felices.

Protagonistas de la telenovela Hermanas, un Amor Compartido Imagen ViX

Conoce al elenco de la novela Hermanas, un Amor Compartido

La telenovela Hermanas, un Amor Compartido tiene un reparto de primera categoría. Ellos son los protagonistas y los personajes que interpretar:

Danna García da vida a Rebeca. Ella es rebelde, inquieta e impulsiva. Aparenta una personalidad inflexible, pues no quiere que nadie sepa que su debilidad es el amor por su familia.

Adriana Louvier interpreta a Mónica. Es una mujer organizada, ecuánime y nunca actúa por impulso. Al ejercer la maternidad con Aura adquiere una fortaleza que la hace capaz de cualquier cosa con tal de defenderla.

Osvaldo Benavides como Alonso. Un hombre culto y romántico. Está casado y tiene una hija; sin embargo, su matrimonio es tóxico y está decidido a terminarlo. Es el padre biológico de Aura, pero le ocultaron su existencia.

Juan Martín Jáuregui en el papel de Camilo. Aunque es un hombre duro e implacable con sus deudores, también tiene un gran corazón y ayuda a los menos afortunados. Anhela tener una familia propia.