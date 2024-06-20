ViX.

ViX estrena Es por su bien, película en la que Kate del Castillo debuta en el género de la comedia

ViX trae para ti Es por su bien, una divertida comedia en la que tres mamás hacen hasta lo imposible para que sus hijos terminen con sus novias, pues creen que son las parejas incorrectas para ellos. En el camino, descubren que ser mamá, implica dejar que sus hijos tomen sus propias decisiones.

Video Tráiler: Es por su bien

Es por su bien, la película de comedia protagonizada por Kate del Castillo, Consuelo Duval y Mónica Huarte se estrena este 21 de junio en ViX.

Es por su bien marca el debut de Kate del Castillo en el género de la comedia en español junto a la consagrada comediante, Consuelo Duval y la multifacética actriz, Mónica Huarte.

La película original de ViX cuenta la historia de tres mamás, Clara (Consuelo Duval), Nena (Kate del Castillo) y Matis (Mónica Huarte) quienes hacen hasta lo imposible para prevenir que sus hijos estén con las mujeres que ellas creen que son las parejas incorrectas para sus “pequeños”.

Video Kate del Castillo confiesa que las mamás de sus novios nunca la querían

En esta divertida comedia en la que también participan como los hijos José Eduardo Derbez, Michael Ronda y Sebastián García. Ana Sofía Gatica, Ana González Bello, Farah Justiniani, Fernando Memije y Victor Huggo Martin también forman parte del elenco.

Es por su bien fue escrita por Juan Carlos Garzón, dirigida por Alfonso Pineda, producida por Javier Williams, y realizada por Visceral con Pablo Calasso quien también es productor ejecutivo. La comedia está basada en Es por tu bien, película española escrita por Manuel Burque y Josep Gatell.

