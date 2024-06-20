ViX estrena Es por su bien, película en la que Kate del Castillo debuta en el género de la comedia

Video Tráiler: Es por su bien

Es por su bien, la película de comedia protagonizada por Kate del Castillo, Consuelo Duval y Mónica Huarte se estrena este 21 de junio en ViX.

Es por su bien marca el debut de Kate del Castillo en el género de la comedia en español junto a la consagrada comediante, Consuelo Duval y la multifacética actriz, Mónica Huarte.

La película original de ViX cuenta la historia de tres mamás, Clara (Consuelo Duval), Nena (Kate del Castillo) y Matis (Mónica Huarte) quienes hacen hasta lo imposible para prevenir que sus hijos estén con las mujeres que ellas creen que son las parejas incorrectas para sus “pequeños”.

En esta divertida comedia en la que también participan como los hijos José Eduardo Derbez, Michael Ronda y Sebastián García. Ana Sofía Gatica, Ana González Bello, Farah Justiniani, Fernando Memije y Victor Huggo Martin también forman parte del elenco.