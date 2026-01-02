ViX. Toros Neza: una docu serie sobre el irreverente equipo que marcó la historia del futbol ViX, el mejor servicio de streaming en español, estrena una nueva docu serie para los amantes del futbol: Toros Neza.

Video Toros Neza: la docu serie de ViX se estrena el 9 de enero

ViX no solo ofrece una gran variedad de películas, series, micronovelas y especiales musicales, también tiene mucho contenido relacionado con el mundo del deporte: partidos, podcast y docu series, como la nueva producción: Toros Neza.

Entérate cuándo se estrena, de qué trata, cuántos capítulos tiene y más.

PUBLICIDAD

Toros Neza: fecha de estreno de la nueva docu serie de ViX

La docu serie Toros Neza se estrena el próximo viernes 9 de enero en ViX. Constará de 5 capítulos, con una duración de 50 minutos cada uno.

Toros Neza, la docu serie de ViX, estrena el 9 de enero Imagen ViX

Toros Neza: de qué trata la docu serie de ViX sobre el famoso equipo de futbol

Toros Neza era un auténtico equipo de barrio. Surgió de la nada y, contra todo pronóstico, en los años 90 alcanzó el éxito… aunque no duró tanto como hubiera querido.

Sus integrantes eran únicos, irreverentes, sin miedo a nada. Se les veía en la cancha con el cabello pintado de colores, usando máscaras de políticos y otras personas famosas, y sin dejarse amedrentar por ningún conjunto al que se enfrentaran.

La escuadra que nació en Ciudad Neza (municipio del Estado de México) era un reflejo de lo que se vivía en la sociedad mexicana en aquellos años: crisis institucional, económica y social, corrupción, desigualdad, etc.

El equipo de futbol se convirtió en el grito de aquellos que no tenían voz, el desencanto se transformó en rebeldía. En cada partido, los aficionados demostraban toda esa indignación e inconformidad que llevaban dentro.