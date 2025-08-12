A Puerta Cerrada: Escándalos y secretos deportivos en el primer microdocumental mexicano de ViX MicrO

En ViX MicrO no solo encontrarás micronovelas, también puedes disfrutar el primer microdocumental mexicano titulado A Puerta Cerrada, el cual está enfocado en los grandes deportistas y sus escándalos que los llevaron a la ruina.

¿De qué trata A Puerta Cerrada, el primer microdocumental mexicano?

Francisco Javier González, por medio de su característica forma de narrar y el uso de recreaciones, nos lleva a lo largo de esta pieza documental.

Podremos conocer los secretos mejor guardados, los rumores y las historias que el mundo del deporte tiene a nivel nacional e internacional, acompañado de su excepcional voz y sus grandes conocimientos.

A Puerta Cerrada Imagen ViX



Por ejemplo, el microdocumental muestra el auge y declive de Omar Ortiz Uribe, mejor conocido como 'El Gato Ortiz', un exfutbolista que jugó en varios equipos nacionales y hasta llegó a la Selección Mexicana, pero todo terminó cuando pisó la cárcel.

También nos habla de la carrera en declive de Julio César Chávez. Aunque en su momento fue considerado el mejor boxeador de México, debido a sus excesos la fama y la suerte dejaron de estar de su lado.

Fecha de estreno de A Puerta Cerrada y cuántos episodios tiene el microdocumental

El primer microdocumental mexicano contará con 49 episodios en total y su fecha de estreno es el 12 de agosto.

Los 5 primeros episodios estarán disponibles en las redes sociales oficiales de ViX MicrO ( TikTok, Instagram y Facebook) y para verlo completo solo tienes que entrar a la app de ViX para celulares y tables.

¿Quién es Francisco Javier González, el narrador del microdocumental A Puerta Cerrada?

Francisco Javier González es uno de los comentaristas deportivos más importantes de México. A sus cortos 14 años comenzó como ayudante en el programa 'Comentando el futbol', el cual se transmitió por más de 60 años y fue un lugar de aprendizaje para personas que, en el futuro, se convirtieron en grandes periodistas dentro de la materia.

Tiempo después, su popularidad creció exponencialmente tras colaborar en el programa 'Los Protagonistas'. Tras su salida en 2001, llegó a la radio con 'Estadio W', donde fungió como vicepresidente de contenidos.

Gracias a su amplia trayectoria, Televisa Deportes Network le dio la bienvenida realizando el mismo cargo, y actualmente es el Director del Consejo Editorial TUDN MEX.