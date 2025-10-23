TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¿Tony Manguera es actor?: Estas son las pistas que dejó en ¿Quién es la Máscara? 2025

Este galanzo aunque parezca muy inocente y divertido, le ha tocado varias veces ser el antagonista de la historia. Conoce más de Tony Manguera

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video ¿Qué poder tendrían los investigadores de ¿Quién es la Máscara? 2025?

La pista de ¿Quién es la Máscara? 2025 se encendió con la llegada de Tony Manguera, un aspirante a bombero que, sin querer queriendo, siempre la termina regando.

Pero no hay que quedarse con esa perspectiva, porque este galanazo trabaja arduamente para dejar de regarla tanto.

Tony Manguera enciende ¿Quién es la Máscara? 2025 con estas pistas

Lo primero que contó es que sus sólo sus cuates le pueden decir 'Tony', aunque nadie lo llama así porque casi nadie le habla.

Admite que le ha tocado ser el antagonista, pues en todas las historias siempre hay uno. Además está seguro que le tienen envidia porque es modelo... a seguir.

Ha apagado fuegos por toda América como Argentina, Puerto Rico, México, Estados Unidos y Venezuela.

Sabe de primeros auxilios, leyes, negocios, pero es malo en todo. También es casi bombero y casi cantante. Algo más que reveló es que busca conseguir novia en el reality. ¡Todo un romántico!

¿Tony Manguera será actor?: Esto concluyeron los investigadores

Todo el panel de investigadores estuvo de acuerdo en dos cosas, que Tony Manguera es un galanazo y está musculoso.

  • Ana Brenda Contreras dijo que podría ser Eduardo Santamarina.
  • JuanPa Zurita pensó que puede ser Osvaldo Benavides.
  • Anahí asumió que tal vez se trata de Juan Soler.
  • Carlos Rivera apostó Alejandro Nones.
Imagen TelevisaUnivision


¿Quién podría ser Tony Manguera? No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision.

¿Quién es la Máscara?

