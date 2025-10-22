TV SHOWS
quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

¿Quién es la voz de ¿Quién es la Máscara? 2025? Te contamos

Esta vocecita pertenece a una persona muy famosa e incluso participó en la temporada pasada, ¿sabes de quién se trata?

Gladys Tello
Casi todo es un misterio en ¿Quién es la Máscara? pues no sólo se ocultan los famosos tras increíbles personajes, también los bailarines que los acompañan al escenario mantienen su identidad oculta y ni hablar de los guaruras de Omar Chaparro.

Sin embargo, hay un elemento muy importante que siempre escuchamos pero no hemos visto en el plató. Se trata de aquella voz que nos presenta a los personajes que van a entrar en escena y además nos da adelantos de lo que veremos a lo largo del programa y nos hace resúmenes.

¿Quién es la famosa que presta su voz a ¿Quién es la Máscara? 2025?

Vamos a robarle un ratito el lugar a los investigadores. La voz que nos acompaña durante el reality sí es famosa. Nacida en Los Mochis, Sinaloa, es una actriz y conduce uno de los matutinos más vistos de Televisa.

Estuvo en telenovelas juveniles como 'El Juego de la Vida', 'Así son Ellas' o 'Clase 406'. También tuvo apariciones especiales en 'Rebelde' y 'Niña de mi Corazón'.

Además ha participado en dos realities muy famosos, una siendo panelista y otra siendo un divertido personaje. ¿Ya sabes quién es?

¡Hablamos de Cynthia Urías! Una de las conductoras más queridas de la televisión que tiene 30 años de experiencia en el gremio y en la temporada pasada de ¿Quién es la Máscara? fue la coqueta 'María Joacuina', quien fue la cuarta eliminada de su edición.

La colaboradora de 'Cuéntamelo Ya' empezó a prestar su voz al reality en 2024, siendo una de las nuevas integrantes del programa junto a Anahí.

Imagen TelevisaUnivision


No te pierdas '¿Quién es la Máscara?' 2025 todos los domingos en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision.

¿Quién es la Máscara?

