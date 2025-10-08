¿Quién es la Máscara? 2025: Todo lo que debes saber de la séptima temporada

Video ¿Quién es la Máscara? usará INTELIGENCIA ARTIFICIAL en esta temporada

Estamos en la cuenta regresiva para disfrutar la nueva temporada de '¿Quién es la Máscara?' 2025 que está repleta de grandes sorpresas y divertidos personajes que nos robarán el corazón.

Una característica muy particular del reality es que sus producciones, hablando de los personajes, escenografía y números musicales, son de otro mundo pues cada edición sube de nivel para seguir encantando a todos los espectadores.

Esto es todo lo que debes saber de '¿Quién es la Máscara?' 2025

El pasado miércoles 8 de octubre se revelaron las novedades que habrá en esta séptima temporada, así como la develación de los personajes que tratarán de despistar y mostrar todo su talento a los investigadores y al público.

En la conducción del programa estará el amigable Omar Chaparro, quien nos ha acompañado en toda esta larga aventura. Los investigadores estrenan nueva compañera, que es nada más y nada menos que Ana Brenda Contreras, quien se une a la misión de desenmascarar famosos al lado de Anahí, Carlos Rivera y Juanpa Zurita.

Una de las nuevas reglas que se pondrán en marcha en esta emisión será que el famoso y polémico botón 'sálvame', que ya no pondrá en riesgo a un personaje con tal de salvar a otro, sino que simplemente los personajes, a los que los investigadores darán una nueva oportunidad, se quedarán con su máscara para permanecer en la competencia.

También el productor del reality, Miguel Ángel Fox, reveló que esta temporada la Inteligencia Artificial juega un papel súmamente importante, pues no querían quedarse limitados a lo que expondrán cada uno de los nuevos personajes, por lo que esta herramienta nos enseñará nuevos mundos.

Por supuesto no vamos a dejar fuera a los 18 nuevos personajes que nos mantendrán al filo de la butaca con sus increíbles números musicales y pistas. ¡Conócelos!

Federico García, Metaliebre, Mini Chang, Monsqueeze, Samurai, Shiba Moon, Tony, Manguera, Bebeeee, Hieny Fer, Capibara, Carro Ñero, Maestro, Bops, María Ovina, Nocturna, Sonaja, chupón y bebé y Tropicoco.