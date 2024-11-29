¿Quién Es La Máscara? 2024: villanas, besos y mucho drama en el especial de telenovelas
Este domingo viviremos la emisión más dramática de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? pues recordaremos a los personajes y telenovelas más icónicos. No te la pierdas a partir de las 7P/6C por Univision.
Después de la divertida noche de los 80 que vivimos en la sexta gala de ¿Quién Es La Máscara?, ahora toca disfrutar de un show lleno de drama, reencuentros y personajes que se han quedado en la mente y corazón del público.
Todo lo anterior lo viviremos mientras seis personajes se disputan su permanencia en la competencia en dos triples combates y dos muestran su verdadera identidad. Además, como nunca antes los investigadores estudiarán a fondo las pistas por lo que esperamos que más de uno adivine los nombres de las celebridades detrás de los eliminados.
¿Quién Es La Máscara? 2024: Carlos Rivera no ha activado el botón azul ‘sálvame’
Como parte de las novedades de esta temporada los investigadores han activado el botón azul para salvar a aquel personaje que no quieren que se vaya de la competencia.
Anahí fue la primera en utilizarlo para salvar a Huesito Peligroso y en su lugar se fue Micrófono. En el cuarto programa Martha Higareda evitó que Pepe Nador y la eliminada fue Pony. En la quinta emisión el investigador Juanpa Zurita decidió hacer valer su beneficio y rescató a Ricardilla mientras Dale Dale retiró su máscara.
Falta Carlos Rivera por activar el botón azul y este séptimo programa podría ser el momento para hacerlo y cambiar así el rumbo de la competencia.
Hasta ahora 10 personajes de los 20 que se alistaron para participar esta sexta temporada, han sido descubiertos.
Sigue de cerca los últimos programas de ¿Quién Es La Máscara? 2024 y descubre quiénes son las celebridades que faltan por mostrar su verdadera identidad.