¿Quién Es La Máscara? 2024: villanas, besos y mucho drama en el especial de telenovelas

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: el drama y el misterio se apoderarán de la séptima gala

Después de la divertida noche de los 80 que vivimos en la sexta gala de ¿Quién Es La Máscara? , ahora toca disfrutar de un show lleno de drama, reencuentros y personajes que se han quedado en la mente y corazón del público.

Todo lo anterior lo viviremos mientras seis personajes se disputan su permanencia en la competencia en dos triples combates y dos muestran su verdadera identidad. Además, como nunca antes los investigadores estudiarán a fondo las pistas por lo que esperamos que más de uno adivine los nombres de las celebridades detrás de los eliminados.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Carlos Rivera no ha activado el botón azul ‘sálvame’



Como parte de las novedades de esta temporada los investigadores han activado el botón azul para salvar a aquel personaje que no quieren que se vaya de la competencia.

Anahí fue la primera en utilizarlo para salvar a Huesito Peligroso y en su lugar se fue Micrófono. En el cuarto programa Martha Higareda evitó que Pepe Nador y la eliminada fue Pony. En la quinta emisión el investigador Juanpa Zurita decidió hacer valer su beneficio y rescató a Ricardilla mientras Dale Dale retiró su máscara.

Falta Carlos Rivera por activar el botón azul y este séptimo programa podría ser el momento para hacerlo y cambiar así el rumbo de la competencia.

Hasta ahora 10 personajes de los 20 que se alistaron para participar esta sexta temporada, han sido descubiertos.