¿Quién Es La Máscara? 2024: Este domingo de estreno los investigadores conocerán a los primeros personajes

El escenario 360 está listo para recibir a los primeros personajes de la quinta temporada de ¿Quién Es La Máscara? y el público escuchará los primeros pronósticos de los investigadores tratando de adivinar quién es la celebridad detrás de cada personaje.

Este domingo 7 de enero a las 7P/6C por Univision disfruta el arranque de una nueva temporada y conoce a seis de los 19 personajes que este año llegarán a la pista y que con su gran talento conquistarán y, al mismo tiempo, buscarán confundir a los investigadores Yuri, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Martha Higareda, para así no ser descubiertos.

El show, comandado por Omar Chaparro y Kiara Liz en el backstage, iniciará con dos triples combates y se revelarán las primeras pistas de cada uno de los personajes que participarán. Los investigadores tendrán que tratar de descifrar su verdadera identidad. Actores, actrices, deportistas, cantantes, personajes de la cultura pop serán mencionados en sus pronósticos.

Esta será la dinámica inicial de ¿Quién Es La Máscara? 2024 por Univision



A lo largo de las primeras emisiones se conocerán a los personajes de esta quinta temporada y al final de cada episodio un personaje tendrá que despojarse de su máscara y revelar su verdadera identidad.

Los personajes se enfrentarán en combates triples y los investigadores tendrán que salvar a uno al final de cada ronda, mientras que el público en el estudio también emitirá su voto para rescatar a otro. Aquel que no haya sido elegido será el eliminado de la noche.