¿Quién Es La Máscara? 2024 cederá su tiempo este domingo al Super Bowl

La quinta temporada de ¿Quién Es La Máscara? 2024 tendrá un receso este domingo 11 de febrero, ya que cederá su espacio para que Univision transmita el Super Bowl LVIII desde Las Vegas, Nevada.

Omar Chaparro, Kiara Liz Ortega y los investigadores Yuri, Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Martha Higareda tendrán un descanso, pero estarán de vuelta el domingo 18 de febrero a las 7P/6C en la sexta gala, donde seguirán poniendo a prueba sus conocimientos sobre deportes, espectáculos y cultura pop.

En qué va la quinta temporada de ¿Quién Es La Máscara? 2024



A la fecha se han emitido cinco programas y en los tres primeros se presentaron a los 19 personajes que participan esta quinta temporada .

A través de combates triples o cuádruples, los investigadores han decidido a qué personaje quieren seguir viendo en la contienda, mientras que el público también ha podido rescatar a su favorito. Los participantes que no son salvados de la zona de riesgo son los que han salido de ¿Quién Es La Máscara?

Hasta ahora siete personajes han revelado su verdadero rostro al grito de ¡Fuera máscara!

No te pierdas la fase final de ¿Quién Es La Máscara? 2024 por Univision



El domingo 18 de febrero regresará la competencia y su fase final, con 12 participantes y los conocimientos afilados de los investigadores. ¿Logrará Carlos Rivera confirmar su título de 'señor intuición'?, ¿quién será el investigador que más personalidades descubra?

Todavía falta recibir a varios investigadores invitados y descubrir muchas pistas junto a Kiara Liz. La diversión aún no termina. Te esperamos a partir del 18 de febrero todos los domingos a las 7P/6C por Univision.