quien es la mascara
¿Quién es la Máscara?

Giros y emociones: Esto es lo nuevo que traerá ¿Quién es la Máscara? 2025

La séptima temporada de este misterioso reality nos llenará de sorpresas y mucha innovación para explorar mundos nunca antes vistos

Gladys Tello's profile picture
Por:Gladys Tello
Video ¿Quién es la Máscara? usará INTELIGENCIA ARTIFICIAL en esta temporada

La nueva temporada de '¿Quién es la Máscara?' viene llena de sorpresas y muy dispuesta a impactar tanto al público conocido como a nuevos fans que se unan a la aventura.

Desde la primera emisión, el reality se ha destacado por crear escenarios maravillosos, al igual que sus temáticas, personajes y números musicales, pero en esta ocasión apostaron por algo fuera de este mundo.

'¿Quién es la Máscara?': ¿Qué es lo nuevo de la séptima temporada?

Además de que una de las grandes sorpresas de esta temporada es la integración de Ana Brenda Contreras con nueva investigadora, eso apenas fue el inicio de lo que nos espera.

En esta emisión es importante explorar nuevos mundos y contar de una manera innovadora las historias de los nuevos personajes por lo que la Inteligencia Artificial llegará a revolucionar el programa.

El botón 'sálvame' seguirá con su misma función, sólo que el propósito cambia pues antes se utilizaba para rescatar a un personaje con la condición que otro saldría de la competencia. Ahora ya no será así, ya que ningún otro personaje se verá afectado si es que los investigadores lo usan.

Y finalmente, además de que la Inteligencia Artificial se usará con varios propósitos, los 18 nuevos personajes, que son: Federico García, Metaliebre, Mini Chang, Monsqueeze, Samurai, Shiba Moon, Tony, Manguera, Bebeeee, Hieny Fer, Capibara, Carro Ñero, Maestro, Bops, María Ovina, Nocturna, Sonaja, chupón y bebé y Tropicoco, podrán usarla para contar sus increíbles historias y hacer sus números musicales.

Recuerda que '¿Quién es la Máscara?' 2025 tendrá su gran estreno este domingo 12 de octubre, en punto de las 8 p.m. Este / 7 p.m. Centro, por Univision.

¿Quién es la Máscara?

