Siete soldados son acusados de violar a una niña indígena en Colombia

Horas antes de la audiencia donde se les imputaron los cargos, se supo que uno de los soldados ofreció dinero a Felicinda, una de las hermanas de la menor, para evitar que el caso fuera conocido. La mujer le dijo a la revista Semana que la niña les había contado que “unos soldados la cogieron a la fuerza, le taparon la boca y no le dejaron gritar. (…) Los soldados le dijeron que no dijera nada, que la demandaban, entonces ella dijo que no iba a decir nada”.