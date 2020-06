Esta madre necesita ayuda: la cesárea se le infectó y su casa está a punto de derrumbarse

Las heridas han demorado en sanar y su recuperación ha sido difícil debido a que no cuenta con los medicamentos y la aquejan otros asuntos personales.

Tuvo que mudarse momentáneamente a la casa de su madre, quien la cuida pero no tiene lo suficiente para garantizarle una mejoría.

“Yo siento en mi corazón que yo quisiera ayudarle pero no puedo, hay momentos que en lo económico le ayudó aunque sea con un dólar, yo le regaló siquiera para una pastilla”, dice la madre de Rosalinda.

Esta mujer se aferra a la vida para no dejar a sus hijas huérfanas y anhela que alguna persona de buen corazón la ayude.

“Dios sabrá si me va a curar o no, pero yo todo ya se lo he dejado a Él”, afirma.