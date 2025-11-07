TV SHOWS
TV SHOWS
primer impacto
Iglesia católica

¿Qué santo se celebra hoy viernes 7 de noviembre? Lo que debes saber del santoral de hoy

En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Wilibrordo, obispo († 739). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

Univision con IA's profile picture
Por:Univision con IA
Video "Son ángeles": un grupo de religiosos graba en video una inusual aparición en medio de un bautizo

Hoy viernes 7 de noviembre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Wilibrordo, obispo († 739), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Wilibrordo, obispo († 739)

PUBLICIDAD

Wilibrordo fue un destacado obispo y misionero anglosajón que vivió en el siglo VIII. Nacido en una familia cristiana, fue entregado al monasterio de Ripón para su formación religiosa. Su deseo de santidad lo llevó a dejar su hogar y unirse a la misión evangelizadora en Frisia, donde enfrentó grandes desafíos al intentar convertir a un pueblo resistente al cristianismo. A pesar de las dificultades, su tenacidad y liderazgo le permitieron establecer una comunidad cristiana sólida en la región.

Consagrado obispo por el Papa Sergio I, Wilibrordo recibió amplios poderes para llevar a cabo su labor apostólica. Fundó la basílica de El Salvador en Utrecht y el monasterio de Eschternach, que se convirtieron en centros de formación y apoyo para los misioneros. Su legado perdura en la historia de la evangelización en los Países Bajos, donde su vida y obra son recordadas con reverencia.

Más sobre Iglesia católica

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este jueves 6 de noviembre
3 mins

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este jueves 6 de noviembre

Primer Impacto
¿Te gustaría saber el santoral de hoy miércoles 5 de noviembre? Consulta los santos de hoy
4 mins

¿Te gustaría saber el santoral de hoy miércoles 5 de noviembre? Consulta los santos de hoy

Primer Impacto
Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este martes 4 de noviembre
3 mins

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este martes 4 de noviembre

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del lunes 3 de noviembre
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del lunes 3 de noviembre

Primer Impacto
¿Qué santos se celebran hoy domingo 2 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy
3 mins

¿Qué santos se celebran hoy domingo 2 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Primer Impacto
¿Qué santos se celebran hoy, 1 de noviembre? El día de Todos los Santos de la Iglesia Católica
4 mins

¿Qué santos se celebran hoy, 1 de noviembre? El día de Todos los Santos de la Iglesia Católica

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy viernes 31 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy viernes 31 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral de este jueves 30 de octubre
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral de este jueves 30 de octubre

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy miércoles 29 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy miércoles 29 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Primer Impacto
¿Qué santos se celebran hoy, 28 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la iglesia Católica
4 mins

¿Qué santos se celebran hoy, 28 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la iglesia Católica

Primer Impacto

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Wilibrordo estuvo marcada por su profundo compromiso con el mensaje de Jesús. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su labor misionera y su dedicación a la fe cristiana reflejan los valores enseñados por Cristo. Su esfuerzo por convertir a los frisones y su capacidad de organización son ejemplos de cómo su vida contribuyó al crecimiento del cristianismo en Europa. En sus acciones, se puede ver el eco de la frase «combatir siempre por la fe», que resalta su incansable lucha.

El legado espiritual de Wilibrordo se manifiesta en la comunidad cristiana que ayudó a formar y en los monasterios que fundó, que sirvieron como faros de luz y esperanza en tiempos de oscuridad. Su vida es un testimonio de la perseverancia y la fe, inspirando a generaciones a seguir el camino de Cristo.

PUBLICIDAD

Todos los santos que celebramos este viernes

Florencio, Rufo, Herculano, Prosdócimo, Engelberto, Restituto, Wilibrordo, Aquiles, Agomar, Ernesto, Lázaro, Leopardo, Melasipo, Antonio, Casina, Taurión, Carinos, Hierón, Hexiquio, Aucto, Gertrudis, Severino, Pedro Wu

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univisión.

Relacionados:
Iglesia católicaSantoralNarrativa

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Cómplices
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX