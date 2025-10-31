¿Qué santo se celebra hoy viernes 31 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral

Video "Son ángeles": un grupo de religiosos graba en video una inusual aparición en medio de un bautizo

Hoy viernes, 31 de octubre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Alonso Rodríguez, confesor (1533-1617), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental de las tradiciones católicas.

La vida y obra de Alonso Rodríguez, confesor (1533-1617)

PUBLICIDAD

Alonso Rodríguez nació en Segovia en 1533, siendo el segundo de once hijos de Diego Rodríguez y María Gómez, quienes se dedicaban al comercio de paños. Su vida estuvo marcada por la tragedia, ya que perdió a su esposa, dos hijos y a su madre, lo que lo llevó a una profunda crisis espiritual. Tras una confesión general, decidió cambiar su vida y se unió a la Compañía de Jesús, donde se destacó por su dedicación y obediencia. A pesar de enfrentar obstáculos como su edad y falta de estudios, fue admitido en el Colegio Monte Sión en 1571, donde se convirtió en un modelo de espiritualidad y servicio.

Durante casi cuarenta años, Alonso Rodríguez ocupó el cargo de portero, siendo un faro de espiritualidad para sus compañeros y novicios. Su vida de oración y su deseo de tribulación lo convirtieron en un ejemplo a seguir dentro de la comunidad jesuita. Su legado se manifiesta en sus cartas, donde, con un lenguaje sencillo y accesible, comparte su experiencia espiritual y su amor por Dios. Fue canonizado por el papa León XIII, junto a San Pedro Claver, lo que resalta su relevancia en la historia de la Iglesia.

Relación con Jesús y legado espiritual

Alonso Rodríguez vivió una profunda relación con Jesús, que se reflejó en su vida diaria y en su dedicación al servicio de los demás. Su obediencia ciega y su compromiso con la espiritualidad lo llevaron a ser un testigo del amor de Cristo en su comunidad. Aunque no fue testigo de eventos clave del Evangelio, su vida ejemplar y su deseo de seguir a Jesús contribuyeron al mensaje cristiano de amor y sacrificio. Un momento clave en su vida fue cuando se impuso a sí mismo una disciplina rigurosa, lo que le valió el reconocimiento como un modelo de virtud.

PUBLICIDAD

Su legado espiritual perdura a través de sus escritos, donde describe la santidad no como un ideal distante, sino como una experiencia vivida. En sus cartas, Alonso Rodríguez invita a los demás a buscar una relación auténtica con Dios, destacando la importancia de la oración y la obediencia. Su vida y enseñanzas continúan inspirando a muchos en su camino de fe.

Todos los santos que celebramos este viernes

Ampliado, Urbano, Narciso, Nemesio, Estratónica, Seleucio, Quintín, Lucila, Nemesio, Abaido, Baudacario, Antonio, Wolfgango, Cisa, Egberto, Tatvino, Nicolás, Leonardo, Staquis, Notburga, Epón, Alonso Rodríguez.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tú, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.