Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy viernes 27 de marzo? Todo lo que debes saber del santoral de hoy Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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Hoy viernes 27 de marzo, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Juan, eremita (c. a. 304-394), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Juan, eremita (c. a. 304-394)

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Juan, eremita, nació en Licópolis, en la actual Asiut, a comienzos del siglo IV. Proveniente de una familia humilde, trabajó como carpintero en su juventud antes de buscar la soledad en el desierto de la Tebaida. Allí, dedicó su vida a la oración y la penitencia, guiado por un monje que le enseñó a imitar a Jesucristo. Su vida austera y su dedicación a la espiritualidad lo convirtieron en un referente para muchos, quienes acudían a él en busca de consejo y guía espiritual.

A lo largo de sus 75 años en el desierto, Juan se ganó la reputación de ser un hombre sabio y servicial, conocido por su buen humor y su capacidad para ofrecer enseñanzas sobre la fe cristiana. Aunque no dejó escritos, su vida y palabras impactaron profundamente a quienes lo conocieron, contribuyendo a su fama como un santo venerado. Su historia refleja los valores de la humildad, la obediencia y la búsqueda de la verdad espiritual en un mundo lleno de distracciones.

Relación con Jesús y legado espiritual

Juan fue un testigo de la vida espiritual en el desierto, donde muchos se acercaban a él para resolver conflictos y buscar orientación. Su capacidad para profetizar victorias y ofrecer consejos a figuras importantes, como el emperador Teodosio, demuestra su conexión con lo divino. En su vida, Juan enfrentó tentaciones, pero su firmeza en la fe y su dedicación a la oración lo mantuvieron en el camino de la santidad.

Un momento clave en su vida fue cuando profetizó a Paladio su futura elección como obispo, lo que resalta su papel como guía espiritual. Su legado perdura en la enseñanza de que el arrepentimiento y la búsqueda de Dios son caminos accesibles para todos, recordándonos que incluso los más grandes santos enfrentaron desafíos humanos. Su vida es un testimonio de la importancia de la perseverancia en la fe y la búsqueda constante de la verdad en la relación con Dios.

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Todos los santos que celebramos este viernes

Ruperto, Pablo, Gelasio, Felipe, Augusta, Alejandro, Fileto, Lidia, Macedón, Teoprepio, Anfiloquio, Crónidas, Zanitas, Lázaro, Marotas, Nersetes, Mateo, Juan, Bercario, Rómulo, Isaac

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.