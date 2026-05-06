Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 6 de mayo? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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Hoy, 6 de mayo, recordamos a Petronax, obispo († 725), quien, impulsado por su pasión por la vida religiosa y alentado por el papa san Gregorio II, dedicó su vida a la restauración del renombrado monasterio de Montecassino, devolviendo a sus piedras el espíritu de comunidad y oración que definió su legado.

La vida y obra de Petronax, obispo († 725)

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Petronax, un destacado obispo de Montecassino, nació en el seno de una noble familia de Nápoles y fue una figura crucial en la restauración del monasterio benedictino de Montecassino en el siglo VIII. Su dedicación por la vida religiosa lo llevó a despojarse de sus bienes materiales con el objetivo de devolver al monasterio su esplendor y funcionalidad. Este importante centro, fundado por san Benito, había caído en la ruina durante siglos y Petronax se comprometió a revivir su historia y legado espiritual.

Impulsado por las enseñanzas de san Benito y alentado por el papa san Gregorio II, Petronax reorganizó la comunidad de monjes, estableciendo una vida de austeridad, trabajo y oración. Su labor no solo consistió en la restauración física del monasterio, sino también en la revitalización del espíritu monástico que había caracterizado a Montecassino desde su fundación. A través de su liderazgo, se implementó la observancia de la regla benedictina, caracterizada por la vida en comunidad y el compromiso con la fe.

Relación con Jesús y legado espiritual

Petronax fue testigo y protagonista de la resurrección del monasterio, convirtiéndose en un faro de luz para su comunidad y un ejemplo a seguir por generaciones futuras. Su responsabilidad y devoción al cumplimiento de la regla monástica fomentaron una comunidad unida y centrada en los principios cristianos que reflejaban los valores de Jesús. Así, su legado espiritual perdura, recordando a toda la Iglesia la importancia de la humildad, la oración y el trabajo en comunidad.

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El hecho de que haya devuelto **el espíritu primigenio** al monasterio es testimonio de su vocación y misión divinas, asegurando que el mensaje cristiano perdurara en el tiempo. El impacto de su vida se siente aún en la tradición benedictina, mostrando cómo un solo individuo puede cambiar el curso de la historia religiosa.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Teódoto, Evodio, Justo, Venerio, Lucio, Protógenes, Edberto, Petronax, Remigio, Alberto, Benita, Demetrio, Donato, Heliodoro, Venusto, Terino, Mesera, Maurilio, Bonizella, Prudencia

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.