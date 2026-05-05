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Iglesia católica

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este martes 5 de mayo

Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

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En este 5 de mayo, celebramos a San Nancto, abad (s. VII), un ferviente defensor de la vida monástica en el floreciente siglo de oro de la comunidad cristiana de Mérida, quien buscó la santidad a través del aislamiento y la dedicación a Dios.

La vida y obra de San Nancto, abad (s. VII)

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San Nancto, abad del siglo VII, es una figura prominente en la historia de la monarquía cristiana, especialmente en la comunidad de Mérida. Procedente de las regiones de África, llegó a la provincia de Lusitania en tiempos del rey Leovigildo. Su vida monástica se caracterizó por un fuerte compromiso con el aislamiento del mundo, lo que se evidencia en las estrictas normas que estableció para su comunidad. En su monasterio, promovió la vida de retiro y oración, convirtiéndolo en un lugar de cultivación espiritual y de entrenamiento para futuros prelados y santos.

La relevancia de San Nancto radica en su dedicación a las virtudes y a la vida monástica, en un período considerado como el siglo de oro de la comunidad cristiana en Mérida. Fray Justo Pérez de Urbel documentó su historia, destacando su esfuerzo por observar una vida austera y su preferencia por la soledad, al retirarse a un lugar desértico con un grupo reducido de hermanos. Su fama de santidad creció a través de sus virtudes y enseñanzas, convirtiéndose en un modelo a seguir para muchos.

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Relación con Jesús y legado espiritual

San Nancto es recordado no solo por su vida dedicada a la oración, sino también por su cercanía con los principios de la fe cristiana. Su aislamiento de las distracciones del mundo simboliza un profundo vínculo con Jesús, buscando cultivar una espiritualidad que refleje el sacrificio y la devoción al Señor. Aunque no se menciona un encuentro directo con hechos clave de los Evangelios, su vida monástica y decisión de apartarse del mundo contribuyeron al fortalecimiento del mensaje cristiano en su época.

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Un momento clave de su vida es reflejado en su dificultad para encontrarse con la viuda Eusebia, que muestra su rigor en **aislarse del mundo**. Este principio de renuncia y dedicación al servicio espiritual se ha convertido en un legado valioso, inspirando a generaciones de monjes y fieles que buscan vivir con el mismo fervor religioso y compromiso hacia Dios.

Todos los santos que celebramos este martes

Ángel, Hilario, Niceto, Eulogio, Teodoro, Geroncio, Máximo, Britón, Eutimio, Crescenciana, Irene, Irenio, Joviniano, Peregrino, Gregorio, Arquelao, Felicísima, Silvano, Ida, Nancto, Avertino

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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