Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy miércoles 11 de febrero? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

En este día miércoles 11 de febrero, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Nuestra Señora de Lourdes, una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Nuestra Señora de Lourdes

Nuestra Señora de Lourdes es una figura central en la devoción católica, conocida por las apariciones que tuvo en 1858 a una joven llamada Bernardita Soubirous en la gruta de Massabielle, cerca de Lourdes, Francia. En un contexto marcado por el racionalismo y el escepticismo, la Virgen se presentó como "la Inmaculada Concepción", un dogma que había sido proclamado recientemente por el Papa. La relevancia de Nuestra Señora de Lourdes radica en su capacidad para inspirar fe y esperanza en un mundo que a menudo se muestra indiferente a lo sobrenatural.

Las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes fueron un fenómeno extraordinario, ya que Bernardita, una niña de origen humilde y con escasa educación, enfrentó burlas y escepticismo tanto de la sociedad como de las autoridades eclesiásticas. A pesar de las dificultades, su testimonio fue respaldado por una serie de eventos milagrosos, incluyendo curaciones inexplicables y la aparición de una fuente en la gruta. La devoción a Nuestra Señora de Lourdes se consolidó con la construcción de un santuario, que se convirtió en un importante lugar de peregrinación y oración para los fieles de todo el mundo.

Relación con Jesús y legado espiritual

La figura de Nuestra Señora de Lourdes está intrínsecamente ligada a la vida de Jesús, ya que su mensaje enfatiza la importancia de la fe, la oración y la búsqueda de la sanación espiritual y física. A través de sus apariciones, la Virgen invitó a los fieles a construir una iglesia y a participar en procesiones, lo que fomentó un sentido de comunidad y devoción. Su legado espiritual se manifiesta en la multitud de peregrinos que acuden a Lourdes en busca de consuelo y sanación, reflejando el deseo humano de conexión con lo divino.

Un momento clave en esta relación se puede resumir en la frase "Yo soy la Inmaculada Concepción", que resuena con la esencia del mensaje cristiano sobre la pureza y la redención. La devoción a Nuestra Señora de Lourdes continúa siendo una fuente de esperanza y fe, recordando a los creyentes que, a través de la oración y la comunidad, pueden encontrar consuelo en sus momentos de sufrimiento.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Pedro Jesús Maldonado Lucero, Lucio, Deseado, Desiderio, Calocero, Castrense, Lázaro, Secundino, Adolfo, Ecián, Saturnino, Dativo, Félix, Ampleio, Jonás, Pedro de Guarda, Cedmón, Gregorio II, Pascual, Severino, Eloísa, Teodora, Virgen María.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.