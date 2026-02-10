Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del martes 10 de febrero Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

En este 10 de febrero, celebramos a Escolástica, virgen (c. a. 480-543), quien, como hermana de San Benito, dedicó su vida a la oración y la contemplación, dejando un legado espiritual que perdura en la historia del monacato occidental.

PUBLICIDAD

La vida y obra de Escolástica, virgen (c. a. 480-543)

La figura de Escolástica se destaca en la historia del cristianismo como una mujer de profunda fe y dedicación a Dios. Nació en la región de Umbría, Italia, alrededor del año 480 y es conocida como la hermana gemela de Benito, el fundador de la orden benedictina. Ambos crecieron en un contexto de inestabilidad política y social, marcado por la invasión de los pueblos germánicos y la descomposición del Imperio Romano. A pesar de las adversidades, Escolástica se consagró a la vida religiosa, eligiendo la virginidad y la vida contemplativa como su camino espiritual.

La relevancia de Escolástica radica no solo en su relación con su hermano, sino también en su papel como pionera del monacato femenino. Se unió a un grupo de vírgenes que buscaban vivir en soledad y dedicación a Dios, siguiendo los principios de la vida monástica que su hermano había establecido. Su vida fue un testimonio de la búsqueda de la santidad y la unión con Dios, dejando un legado que perdura en la tradición cristiana.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Escolástica estuvo marcada por su profunda conexión con Jesús, manifestada en su dedicación a la oración y la contemplación. Un momento clave en su vida ocurrió durante su última reunión con Benito, cuando, al pedirle que no la abandonara, se vio envuelta en un milagro que permitió que pasaran la noche conversando sobre los "goces celestiales". Este evento no solo refleja su fervor espiritual, sino también su capacidad de interceder ante Dios, lo que demuestra su fuerte vínculo con el mensaje cristiano.

PUBLICIDAD

Tras su muerte, Escolástica fue vista por su hermano como un alma que ascendía al cielo, simbolizando la unión eterna de aquellos que han vivido en el amor de Cristo. Su cuerpo reposa junto al de Benito en Montecasino, un lugar que se ha convertido en un símbolo de la vida monástica y espiritual. Su legado perdura, recordándonos la importancia de la dedicación a Dios y la búsqueda de la santidad en la vida cotidiana.

Todos los santos que celebramos este martes

Escolástica, Austreberta, Sotera, Clara de Rímini, Zótimo, Ireneo, Jacinto, Amancio, Bruno, Silvano, Tumna, Guillermo, Lorenzo, Leonardo, Arnoldo

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.