¿Te gustaría saber el santoral de hoy lunes 9 de febrero de 2026?

Hoy lunes 9 de febrero, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Apolonia, virgen y mártir († c. a. 249), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

Hoy lunes 9 de febrero, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Apolonia, virgen y mártir († c. a. 249), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Apolonia, virgen y mártir († c. a. 249)

Apolonia fue una cristiana de Alejandría, conocida por su firmeza en la fe y su dedicación a la comunidad. Vivió en tiempos del emperador Felipe, una época en la que la práctica del cristianismo era relativamente tranquila, pero que pronto se vería marcada por la persecución de Decio. Desde joven, Apolonia decidió renunciar al matrimonio para consagrar su vida a Jesús, convirtiéndose en una figura respetada por su caridad y virtudes. Su papel como diaconisa la llevó a servir a la iglesia local, donde se destacó por su compromiso y dedicación.

La vida de Apolonia se tornó trágica cuando fue secuestrada por una turba que buscaba obligarla a blasfemar contra Jesucristo. A pesar de las torturas, como la destrucción de sus dientes, se mantuvo firme en su fe. Finalmente, decidió enfrentar la muerte en las llamas, eligiendo el martirio antes que renunciar a su creencia. Su valentía y determinación la convirtieron en un símbolo de resistencia y fe para los cristianos y su legado perdura a través de las reliquias que fueron recogidas tras su muerte.

Relación con Jesús y legado espiritual

Apolonia no solo fue testigo de la persecución de los cristianos, sino que su decisión de morir por su fe refleja un profundo vínculo con Jesús. Su martirio se considera un acto de amor y entrega total, un testimonio de su compromiso con el mensaje cristiano. En un momento clave, ella misma se adentra en las llamas, mostrando su desprecio por la vida sin Dios. Este acto de fe resuena con el mensaje de sacrificio y amor que Jesús enseñó a sus seguidores.

La historia de Apolonia nos invita a reflexionar sobre el significado del sacrificio y la devoción. Su vida y muerte son un recordatorio de que, en momentos de adversidad, la fe puede llevar a decisiones extraordinarias. Su legado espiritual perdura y su figura es invocada como abogada contra los males de dientes y muelas, simbolizando su sufrimiento y la fortaleza de su espíritu en la fe cristiana.

Todos los santos que celebramos este lunes

Apolonia, Alejandro, Ammonio, Nicéforo, Primo, Donato, Marta, María, Licarión, Sabino, Reinaldo, Nebrido, Odeberto, Ansberto, Miguel Febres, Emiliano, Sisebuto, Conrado, Silvestre, Pedro Urcéolo, Aberardo.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.