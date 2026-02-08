Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 8 de febrero? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Descubre qué santo se conmemora hoy y conoce la oración especial y los milagros atribuidos a cada uno.

En este día domingo 8 de febrero, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Jerónimo Emiliano, fundador (1481-1537), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Jerónimo Emiliano, fundador (1481-1537)

Jerónimo Emiliano nació en 1481 en el corazón de Venecia, en una familia noble. Su juventud estuvo marcada por el Renacimiento, un periodo de fiestas y duelos, donde sus valores a menudo se vieron distorsionados. Sirvió como senador y soldado en la república veneciana, pero su vida dio un giro radical durante una batalla, cuando fue capturado y encarcelado. Este momento de crisis lo llevó a reflexionar sobre su alma y su propósito en la vida, lo que finalmente lo condujo a la conversión y a la dedicación al servicio de los demás.

En 1518, Jerónimo Emiliano fue ordenado sacerdote y se dedicó a la caridad, especialmente durante una epidemia y hambre que asolaron Venecia. Vendió sus pertenencias para alimentar a los pobres y se convirtió en un símbolo de compasión y dedicación. Fundó escuelas y orfelinatos, buscando ayudar a los huérfanos y abandonados y estableció la Orden de los Clérigos Regulares de Somasca, que se enfocaba en la educación y el bienestar de los jóvenes. Su legado perdura en la atención a la miseria y la ignorancia y su vida fue un testimonio del amor cristiano.

Relación con Jesús y legado espiritual

Jerónimo Emiliano vivió su vida en estrecha relación con el mensaje de Jesús, dedicándose a los más necesitados y mostrando un amor incondicional hacia los niños. Su compromiso con la educación y el bienestar de los huérfanos refleja el principio cristiano de cuidar a los vulnerables. Aunque no fue testigo directo de eventos clave del Evangelio, su vida y acciones encarnaron el espíritu del mensaje de Cristo, especialmente en su dedicación a los que sufren. Un momento clave de su vida fue cuando, en medio de la adversidad, decidió **"salvar su alma"**, lo que marcó el inicio de su camino hacia la santidad.

Su legado espiritual se manifiesta en la fundación de la Orden de los Clérigos Regulares de Somasca, que continúa su misión de servicio y educación. A pesar de que su obra ha disminuido con el tiempo, su ejemplo de amor y dedicación sigue siendo una inspiración para muchos en la actualidad.

Todos los santos que celebramos este domingo

Jerónimo Emiliano, Juan de Mata, Pablo, Lucio, Ciriaco, Dionisio, Quinta, Emiliano, Sebastián, Filadelfo, Policarpo, Mengoldo, Juvencio, Evencio, Honorato, Pablo, Pedro, Esteban, Elfleda, Josefina Bakhita

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.