¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del viernes 24 de octubre

Video La historia de un niño con cáncer que saludó al papa Francisco y a los pocos días se curó de la enfermedad

En este 24 de octubre, celebramos la vida y legado de Antonio María Claret, arzobispo y fundador (1807-1870), un ferviente apóstol que, a pesar de las adversidades y calumnias, dedicó su vida a la predicación y al servicio de la fe, dejando una huella imborrable en la historia de la Iglesia.

La vida y obra de Antonio María Claret, arzobispo y fundador (1807-1870)

PUBLICIDAD

Antonio María Claret nació en Sallent, Barcelona, en 1807. Desde joven, mostró un gran talento en el ámbito textil, pero su vocación religiosa lo llevó a ingresar al seminario de Vich, donde fue ordenado sacerdote en 1835. Su vida estuvo marcada por un ferviente deseo de evangelización, dedicándose a la predicación y confesión en el noreste de España, donde alcanzó gran popularidad. Fundó la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón de María en 1849, con el objetivo de promover el apostolado misionero en torno a la figura de la Virgen María.

En 1857, Antonio María Claret fue nombrado arzobispo de Santiago de Cuba, donde continuó su labor pastoral, organizando la instrucción de los fieles y promoviendo la caridad cristiana en tiempos de agitación social. A pesar de las persecuciones y calumnias que sufrió, su compromiso con la fe y su ministerio nunca flaquearon. Su vida es un testimonio de dedicación y valentía en la defensa de los valores cristianos, lo que lo convierte en una figura relevante en la historia de la Iglesia.

Relación con Jesús y legado espiritual

Antonio María Claret vivió su vida en estrecha relación con Jesús, dedicándose a la evangelización y al servicio de los demás. Su labor como confesor de la reina Isabel II y su participación en el Concilio Vaticano I reflejan su compromiso con la fe y la doctrina de la Iglesia. A pesar de las adversidades, su capacidad para perdonar y su dedicación a la predicación de la caridad cristiana fueron fundamentales en su ministerio. Un momento clave de su vida fue cuando, tras ser apuñalado, decidió perdonar a su agresor, mostrando así su profundo amor y compasión.

PUBLICIDAD

El legado espiritual de Antonio María Claret perdura a través de su obra y de la congregación que fundó, que sigue activa en la misión de llevar el mensaje de Cristo a todos los rincones del mundo. Su vida es un ejemplo de cómo la fe puede guiar a una persona a enfrentar los desafíos con valentía y amor, dejando una huella imborrable en la historia de la Iglesia.

Todos los santos que celebramos este viernes

San Antonio María Claret, Audacto, Jenaro, Séptimo, Fortunato, Aretas, Marcos, Poncia, Petronila, Soterico, Valentín, Proclo, Maglorio, Bernardo, Calvo, Evergislo, Felix, Martín, Nicéforo.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.