¿Qué santo se celebra hoy, 17 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

Sumérgete en el calendario de los santos y explora la vida y el legado de esta venerada figura para enriquecer tu fe y devoción.

Por:Univision con IA
En este día viernes 17 de octubre, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Ignacio de Antioquía, mártir, obispo y Padre de la Iglesia (c. a. 40-107), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Ignacio de Antioquía, mártir, obispo y Padre de la Iglesia (c. a. 40-107)

Ignacio de Antioquía fue un destacado líder cristiano que vivió en el siglo I y principios del II. Se le reconoce como el segundo obispo de Antioquía, sucediendo a San Pedro y es considerado uno de los Padres de la Iglesia. Aunque los detalles de su vida son escasos y a menudo envueltos en leyendas, se le atribuye un papel fundamental en la consolidación de la comunidad cristiana en un tiempo de persecución. Su figura es relevante no solo por su martirio, sino también por sus enseñanzas y cartas, que ofrecen una visión profunda de la fe cristiana primitiva.

Las actas de su juicio y condena reflejan el contexto de la época, donde los cristianos eran perseguidos por el Imperio Romano. A pesar de la falta de información precisa sobre sus primeros años, se le considera un discípulo de los Apóstoles, lo que le confiere un estatus especial en la historia de la Iglesia. Su legado perdura a través de sus escritos, que abordan temas como la unidad de la Iglesia y la importancia del obispo en la comunidad cristiana.

Relación con Jesús y legado espiritual

Ignacio de Antioquía es conocido por su firmeza en la fe y su deseo de ser un testigo de Jesucristo, lo que se refleja en su decisión de enfrentar el martirio con valentía. En sus cartas, expresa su anhelo de ser "pasto de las fieras" y su convicción de que el sufrimiento es un medio para acercarse a Dios. Su famosa afirmación de que es "trigo de Dios" que debe ser molido por las fieras resalta su profunda conexión con el sacrificio de Cristo y su deseo de imitarlo en su entrega total.

Su legado espiritual se manifiesta en la manera en que articuló la importancia de la Iglesia como comunidad unida bajo la guía del obispo. En su carta a los romanos, se percibe su preocupación por la influencia que podrían ejercer para salvarlo, lo que revela su compromiso con el martirio como una herencia deseada. Su vida y escritos continúan inspirando a los cristianos, recordando la esencia del amor y la fe en medio de la adversidad.

Todos los santos que celebramos este viernes

Ignacio de Antioquía, Víctor, Alejandro, Mariano, Mamelta, Balduino, Exuperia, Etelredo, Etelberto, Florencio, Erión, Herón, Nothelmo, Catervo, Clemente, Dulcidio, Zanón, Régulo, Andrés de Creta, Zósimo, Rufo.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univisión.

