¿Qué santo se celebra hoy, 10 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

Video Un bebé hispano de 6 meses sobrevive de "milagro" a un deslave: sus padres murieron en la tragedia

Hoy viernes 10 de octubre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Tomás de Villanueva, obispo (1486-1555), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Tomás de Villanueva, obispo (1486-1555)

PUBLICIDAD

Tomás de Villanueva nació en 1486 en Fuenllana, en una familia de escasos recursos, donde aprendió desde joven la importancia de la generosidad y el compartir con los necesitados. Se formó en la universidad de Alcalá, destacándose como un maestro en ciencias humanas y sagradas. En 1516, se unió a la orden de San Agustín en Salamanca, donde su dedicación al estudio y a la caridad se convirtieron en pilares de su vida. A lo largo de su trayectoria, ocupó importantes cargos en la orden, siendo finalmente nombrado arzobispo de Valencia en 1545, donde se destacó por su compromiso con la reforma de la Iglesia y su cercanía a los pobres.

La época en la que vivió Tomás de Villanueva estuvo marcada por tensiones en la Iglesia, con la Reforma protestante ganando impulso. A diferencia de otros reformadores, él optó por una reforma interna, enfocándose en la caridad y la corrección de abusos dentro de la Iglesia. Su vida fue un testimonio de dedicación a la comunidad, visitando parroquias, cárceles y hospitales y promoviendo la educación y el bienestar de los más desfavorecidos. Su legado perdura en su ejemplo de humildad y entrega, siendo canonizado en 1658.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Tomás de Villanueva estuvo profundamente marcada por su relación con Jesús, a quien buscaba servir a través de su ministerio y acciones. Su compromiso con la oración y la Eucaristía reflejaba su deseo de estar en constante comunión con lo divino. En un momento clave de su vida, se encerró con aquellos que se rebelaban contra la Iglesia y, azotándose las espaldas ante un crucifijo, exclamó: “Hermanos, mis pecados tienen la culpa de todo”, mostrando su disposición a asumir la responsabilidad por el sufrimiento de su comunidad.

PUBLICIDAD

Su legado espiritual se manifiesta en su incansable labor por los pobres y su firme defensa de la fe católica. Fundó un seminario, atendió a familias necesitadas y estableció un hospital, asegurando que su casa estuviera siempre abierta a los que requerían ayuda. Tomás de Villanueva es recordado no solo por su papel como arzobispo, sino también por su extraordinaria caridad y su dedicación a vivir el mensaje de Cristo en su vida diaria.

Todos los santos que celebramos este viernes

Tomás de Villanueva, Claro, Pinito, Paulino, Cerbonio, Eulampio, Eulampia, Venancio, Daniel, Samuel, Ángel, León, Nicolás, Hugolino, Gereón, Alderico, Basian, Víctor, Casio, Florencio, Eusebio, Heraclio, Dionisio, Septimio, Septimia, Segunda, Ealsa, Teófilo, Telquilda, Zacarías.

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.