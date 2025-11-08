¿Qué santo se celebra hoy, 8 de noviembre? Conoce el santoral de la Iglesia Católica

Video Un bebé hispano de 6 meses sobrevive de "milagro" a un deslave: sus padres murieron en la tragedia

En este 8 de noviembre, recordamos a Los Cuatro Santos Coronados, mártires († c. a. 304), valientes soldados que, desafiando las amenazas del emperador Diocleciano, mantuvieron firme su fe en Cristo hasta el sacrificio de sus vidas, convirtiéndose en un símbolo de lealtad y devoción en la historia del cristianismo.

La vida y obra de Los Cuatro Santos Coronados, mártires († c. a. 304 )

Los Cuatro Santos Coronados, conocidos como Severo, Severino, Carpóforo y Victoriano, fueron mártires cristianos que vivieron en el siglo III, durante el reinado del emperador Diocleciano. Estos hermanos, que se destacaron como soldados, fueron reconocidos por su lealtad y buen comportamiento, tanto en el ejército como en su vida cristiana. Su fe y compromiso con los valores cristianos les llevaron a ser perseguidos y finalmente martirizados por negarse a sacrificar a los dioses romanos, lo que los convirtió en símbolos de resistencia y fidelidad a la fe.

La iglesia dedicada a los Cuatro Santos Coronados en Roma, construida en el siglo IV y reconstruida en el siglo XII, alberga sus reliquias y es un testimonio de su legado. Las actas de su martirio, aunque con algunas alteraciones, son consideradas históricamente fiables y narran su firmeza ante la persecución. Su historia resuena en la comunidad cristiana, recordando la importancia de la fe y la valentía en tiempos de adversidad.

Relación con Jesús y legado espiritual

Los Cuatro Santos Coronados no solo fueron mártires, sino que también vivieron su fe de manera activa, participando en los cultos cristianos en las catacumbas. Su decisión de no sacrificar a los dioses romanos, a pesar de las amenazas y torturas, refleja su profundo vínculo con Jesús y su compromiso con el mensaje cristiano. En un momento crucial, se negaron a ofrecer incienso a la estatua del dios Esculapio, haciendo una pública manifestación de su fe en el único Dios verdadero, lo que les costó la vida pero les otorgó la gloria del martirio.

Su legado espiritual perdura en la enseñanza de que la verdadera libertad se encuentra en la fe y la entrega a Dios. A través de su sacrificio, los Cuatro Santos Coronados nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias convicciones y la importancia de mantenernos firmes en nuestras creencias, incluso ante las adversidades más extremas.

Todos los santos que celebramos este sábado

Segundo, Claudio, Primo, Macario, Justo, Amaranto, Nicóstrato, Sinforiano, Castorio, Simplicio, Severo, Severino, Carpóforo, Victoriano, Matrona, Mauro, Godofredo, Wilchado, Eufrosina, Hugo, Gregorio, Tisilo

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quien de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.