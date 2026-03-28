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¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del sábado 28 de marzo

Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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Hoy sábado 28 de marzo, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Sixto III, papa (fin s. IV-440), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Sixto III, papa (fin s. IV-440)

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Sixto III fue un destacado papa de la Iglesia Católica, elegido tras la muerte de san Celestino I en el año 432. Su pontificado, que se extendió por ocho años, estuvo marcado por intensas luchas doctrinales, especialmente contra la herejía pelagiana. Este movimiento, que negaba la necesidad de la gracia divina para la salvación, fue identificado y combatido por Sixto III, quien escribió cartas a figuras influyentes como Aurelio y san Agustín, contribuyendo así a la defensa de la doctrina cristiana. Su época fue un periodo de gran controversia sobre la Gracia sobrenatural y su papel en las buenas obras.

Además de su lucha contra el pelagianismo, Sixto III se enfrentó a las consecuencias del nestorianismo, una doctrina que cuestionaba la naturaleza de Cristo y la maternidad divina de la Virgen María. Aunque el concilio de Éfeso había condenado esta enseñanza, Sixto III continuó esforzándose por restaurar la fe correcta entre los creyentes, enfrentándose a calumnias y detractores. Su legado se ve reflejado no solo en su defensa de la ortodoxia cristiana, sino también en su dedicación a la construcción y embellecimiento de importantes basílicas en Roma, como Santa María la Mayor.

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Relación con Jesús y legado espiritual

El vínculo de Sixto III con Jesús se manifiesta en su firme defensa de la fe cristiana y su rechazo a las herejías que amenazaban la comprensión de la redención. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su labor como líder espiritual y su compromiso con la verdad reflejan el mensaje de amor y salvación de Cristo. Su esfuerzo por combatir la herejía pelagiana y su intento de reconciliar a los nestorianos con la fe católica son ejemplos de su dedicación a la misión de la Iglesia.

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Un momento clave en su vida fue su respuesta a las calumnias que enfrentó, donde se destacó su capacidad de perdonar y guiar espiritualmente a quienes le habían hecho daño. Este aspecto de su carácter resuena con el mensaje de gracia y redención que Jesús enseñó, mostrando que, a pesar de las adversidades, Sixto III mantuvo su compromiso con la verdad y la unidad de la Iglesia.

Todos los santos que celebramos este sábado

Esperanza, Sixto III, Gontrán, Proco, Malco, Alejandro, Cástor, Teodora, Doroteo, Rogato, Suceso, Gundelinda, Esiquio

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.


Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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