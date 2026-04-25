Iglesia católica ¿Necesitas saber el santoral de hoy sábado 25 de abril de 2026? Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

Hoy, 25 de abril, recordamos a Marcos, evangelista (s. I), un colaborador fundamental de los Apóstoles que, desde su conexión con Pedro y sus contribuciones escritas al Evangelio, ha dejado una huella imborrable en la historia del cristianismo. Su vida y legado nos invitan a reflexionar sobre el valor de la fe y la misión en tiempos de desafíos y tribulaciones.

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La vida y obra de Marcos, evangelista (s. I)

Marcos, conocido también como Juan Marcos, fue un importante evangelista del siglo I. Su figura se destaca por su cercanía a los apóstoles, especialmente a Pedro, quien influyó profundamente en su vida y obra. Se le atribuye la redacción del segundo Evangelio, que recoge las enseñanzas y los relatos de la vida de Jesús y se considera un testimonio auténtico de las predicaciones del apóstol Pedro. Surgen menciones sobre su vida a partir de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio según Lucas, lo que nos permite reconstruir su historia y su relevancia en la difusión del cristianismo.

Nacido en una familia judía que posiblemente tenía conexiones con el mundo griego, Marcos se unió a los esfuerzos misioneros de Pablo y Bernabé. Sin embargo, su decisión de abandonar el primer viaje apostólico provocó un desacuerdo entre los dos líderes. A pesar de este tropiezo, Marcos continuó su labor evangelizadora, trasladándose a Roma, donde se convirtió en un destacado colaborador de Pedro. Su legado es fundamental no solo por la escritura del Evangelio que lleva su nombre, sino también por su papel en la fundación de la Iglesia de Alejandría.

Relación con Jesús y legado espiritual

Marcos fue testigo de numerosas enseñanzas y eventos clave de la vida de Jesús. Su cercanía a Pedro le permitió recoger una narrativa rica y profunda de los hechos y palabras del Señor. Aunque no se puede confirmar si presenció la resurrección de Jesús, su Evangelio enfatiza la importancia del mensaje de la salvación y el testimonio de la vida del Maestro. Su papel como "intérprete de Pedro" destaca cómo su obra literaria sirve de puente entre las experiencias directas de los apóstoles y las comunidades cristianas incipientes.

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Un momento clave en la vida de Marcos fue su decisión de seguir el camino de la evangelización a pesar de las dificultades. A través de su trabajo, logró transmitir el mensaje de Cristo a diversos pueblos, enfrentando adversidades en su misión. Su acción más significativa suele ser reconocida en el relato de su martirio en Egipto, donde su valentía y fe resplandecieron en medio de la oposición. Su dedicación se simboliza en la frase "testimonio de Cristo resucitado", representando su inquebrantable compromiso con el Evangelio y su legado espiritual que perdura hasta nuestros días.

Todos los santos que celebramos este sábado

Marcos evangelista, Aniano, Erminio, Esteban, Rústico, Febadio, Filón, Agatópode, Hermógenes, Calixta, Evodio, Aniano, Uña, Teresa Ansúrez

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.