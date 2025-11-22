Descubre qué santo se celebra hoy, sábado 22 de noviembre

Video Abuelas hispanas ayudan a una amiga a recuperar sus propiedades tras ser estafada por su cuidadora

Hoy sábado 22 de noviembre, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Cecilia, virgen y mártir (s. III), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Cecilia, virgen y mártir (s. III)

Cecilia fue una destacada figura del cristianismo primitivo, conocida por su valentía y fe inquebrantable. Vivió en el siglo III, en un contexto de persecución hacia los cristianos en el Imperio Romano. Aunque los detalles de su vida son escasos y a menudo legendarios, se le atribuye un linaje noble y una profunda dedicación a la oración y la caridad. Su martirio, según la tradición, ocurrió durante las persecuciones contra los cristianos en los siglos II y III, y la ha convertido en un símbolo de resistencia y devoción, siendo su nombre incluido en el canon de la Misa y en numerosas iglesias dedicadas a su memoria.

Desde joven, Cecilia mostró un compromiso firme con su fe, siendo instruida por el obispo Urbano y recibiendo el bautismo a los trece años. Su vida estuvo marcada por actos de generosidad, como ofrecer comida a los pobres que se acercaban a su hogar. A pesar de las dificultades de su tiempo, su voto de castidad y su dedicación a Dios la distinguen como una figura ejemplar en la historia del cristianismo, inspirando a muchos a seguir su ejemplo de vida cristiana.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Cecilia estuvo profundamente entrelazada con su relación con Jesús, a quien dedicó su existencia. Su decisión de mantener su voto de virginidad, incluso después de casarse con Valeriano, refleja su compromiso con su fe y su deseo de vivir en comunión con Dios. Este acto de valentía y devoción no solo la llevó al martirio, sino que también inspiró a su esposo y a su hermano, Tiburcio, a convertirse al cristianismo y dar su vida por su fe. En su martirio, se destaca que “cantaba a Dios en su corazón”, un testimonio de su profunda espiritualidad y conexión con lo divino.

El legado de Cecilia se extiende más allá de su vida terrenal, convirtiéndose en la patrona de la música y los músicos, simbolizando la alegría y la alabanza a Dios a través de la música. Su figura ha sido representada en el arte a lo largo de los siglos, recordando su fe y su dedicación. La veneración hacia ella continúa viva y su historia sigue inspirando a generaciones a vivir con amor y devoción, buscando siempre la cercanía con Jesús.

Todos los santos que celebramos este sábado

Cecilia, Filemón, Apfías, Columbano, Ultán, Agapión, Sisinio, Julián, Ulberto, Marcos, Esteban, Mauro, Pedro Esqueda Ramírez, Pragmacio, Daniel, Sabiniano, Eugenia, Trigida

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.