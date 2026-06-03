Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy miércoles 3 de junio? Todo lo que debes saber del santoral de hoy Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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Hoy miércoles 3 de junio, te invitamos a descubrir el santoral y conocer la historia de Juan XXIII, papa (1881-1963), una celebración de cuya vida y legado forman parte fundamental las tradiciones católicas.

La vida y obra de Juan XXIII, papa (1881-1963)

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El papa Juan XXIII, nacido como Giovanni Battista Roncalli el 25 de noviembre de 1881, es conocido como el «papa de la sonrisa» y el «papa bueno». Su pontificado, que se desarrolló desde 1958 hasta 1963, es particularmente relevante por la convocatoria del Concilio Vaticano II, marcando un momento de renovación para la Iglesia en el Tercer Milenio. Su enfoque pastoral y su deseo de acercar a la Iglesia a las realidades del mundo contemporáneo fueron pilares de su misión. Proveniente de un hogar humilde en Sotto il Monte, fue el cuarto de catorce hermanos y recibió su formación teológica en el seminario de Bérgamo y en Roma.

Como papa, Juan XXIII rompió con el aislamiento vaticano, visitando hospitales y cárceles y se ganó la simpatía del pueblo mediante su mensaje de paz, especialmente durante la crisis cubana. Su legado incluye encíclicas históricas como "Mater et Magistra" y "Pacem in terris". Aunque su pontificado fue breve, solo cuatro años y medio, significó un cambio significativo en la manera de hacer Iglesia, dando un paso hacia la modernidad y la apertura hacia el diálogo con otras religiones y culturas.

Relación con Jesús y legado espiritual

En su misión, Juan XXIII fue un verdadero testigo de los valores del Evangelio, promoviendo la paz y la reconciliación en un contexto mundial convulso. Su esfuerzo por hacer de la Iglesia una institución más acogedora y humana se relaciona con la enseñanza de Jesús, quien siempre mostró compasión hacia los demás. El legado espiritual que dejó se refleja en su carácter afable y su deseo de servir a todos sin distinciones, preparándolo para ser un instrumento de paz en su época. Un momento clave en su vida fue su famoso llamado a la paz durante la crisis cubana, que representa perfectamente su misión: “guía de la Iglesia”.

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El impacto de su espíritu servicial y su autenticidad han perdurado, inspirando a millones de personas a vivir en amor y unidad. Su beatificación en el año 2000 reafirmó su importancia en la historia del cristianismo y su profunda conexión con los valores que Jesús enseñó en la tierra.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Carlos Lwanga, Cecilio, David, Lifardo, Alberto, Atanasio, Pergentino, Laurentino, Luciniano, Claudio, Hipacio, Pablo, Dionisio, Hilario, Adalberto, Isaac, Paula, Olivia, Clotilde, Juan Grande, Juan XXIII

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.