TV SHOWS
TV SHOWS
primer impacto
Iglesia católica

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este miércoles 31 de diciembre

En este calendario de santos, descubre la historia y el legado de Silvestre, papa (c.a. 270-335). Explora la vida de este santo y su importancia para este día.

Univision con IA's profile picture
Por:Univision con IA
add
Síguenos en Google

En este último día del año, celebramos a Silvestre, papa (c.a. 270-335), un pilar de la Iglesia que, en tiempos de transición y desafío, supo abrir caminos de esperanza y fe, dejando un legado que aún resuena en la historia del cristianismo.

PUBLICIDAD

La vida y obra de Silvestre, papa (c.a. 270-335)

Silvestre fue un destacado líder de la Iglesia cristiana, nacido en Roma alrededor del año 270. Su vida se desarrolló en un periodo crucial para el cristianismo, marcado por la transición de la persecución a la aceptación y promoción de la fe cristiana dentro del Imperio Romano. Elegido papa en el año 314, un año después del edicto de Milán que otorgó libertad religiosa, Silvestre jugó un papel fundamental en la consolidación de la Iglesia, enfrentándose al paganismo y promoviendo la construcción de templos y la organización de la comunidad cristiana.

Su figura es mencionada por historiadores como Eusebio de Cesarea y en documentos como el Catálogo Liberiano. Aunque su vida está rodeada de leyendas, se le atribuye la conversión y el bautismo del emperador Constantino, un evento que, aunque discutido por su historicidad, simboliza la cristianización de un mundo que había sido predominantemente pagano. Silvestre es recordado no solo por su liderazgo espiritual, sino también por su capacidad para abrir caminos hacia una nueva era de paz y crecimiento para la Iglesia.

Más sobre Iglesia católica

¿Qué santo se celebra hoy martes 30 de diciembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy martes 30 de diciembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Primer Impacto
¿Te gustaría saber el santoral de hoy lunes 29 de diciembre de 2025?
3 mins

¿Te gustaría saber el santoral de hoy lunes 29 de diciembre de 2025?

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy, 28 de diciembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica
2 mins

¿Qué santo se celebra hoy, 28 de diciembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

Primer Impacto
Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este sábado 27 de diciembre
3 mins

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este sábado 27 de diciembre

Primer Impacto
Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este viernes 26 de diciembre
3 mins

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este viernes 26 de diciembre

Primer Impacto
Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este miércoles 24 de diciembre
2 mins

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este miércoles 24 de diciembre

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy, 23 de diciembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la iglesia Católica
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy, 23 de diciembre? Esto es lo que debes saber del santoral de la iglesia Católica

Primer Impacto
¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del lunes 22 de diciembre
3 mins

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del lunes 22 de diciembre

Primer Impacto
¿Buscas saber el santoral de hoy domingo 21 de diciembre de 2025?
3 mins

¿Buscas saber el santoral de hoy domingo 21 de diciembre de 2025?

Primer Impacto
Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este sábado 20 de diciembre
2 mins

Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este sábado 20 de diciembre

Primer Impacto

Relación con Jesús y legado espiritual

Las acciones de Silvestre reflejan su profundo vínculo con el mensaje de Jesús y su compromiso con la fe cristiana. Aunque no fue testigo directo de los eventos del Evangelio, su papel en la conversión de Constantino y su influencia en la política del Imperio fueron cruciales para la expansión del cristianismo. Su legado incluye la regulación del culto divino y la atención a la pastoral, estableciendo normas que permitieron la reintegración de los pecadores a la comunidad. En este contexto, se destaca su esfuerzo por **"asentar a la Iglesia"** en un nuevo periodo de su historia.

PUBLICIDAD

A pesar de las críticas sobre su relación con el emperador, Silvestre es considerado un puente entre dos épocas y su muerte el 31 de diciembre de 335 marcó el final de un capítulo significativo en la historia de la Iglesia. Su vida y obra continúan inspirando a los fieles, recordando la importancia de la fe en tiempos de cambio y la necesidad de un compromiso constante con los valores cristianos en un mundo en transformación.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Silvestre I, Sabiniano, Potenciano, Prudenciano, Columba, Donata, Paulina, Rogata, Rústica, Dominanda, Serotina, Hilaria, Zótico, Donato, Saturnino, Celestino, Mario, Eustasio, Erico, Pedro, Hermetes, Hermes, Esteban, Ponciano, Atalo, Fabián, Cornelio, Sixto, Floro, Quinciano, Minerviano, Simpliciano, Barciniano.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.


Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

Relacionados:
Iglesia católicaSantoral

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Pacto de sangre
Gratis
Cómplices
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX