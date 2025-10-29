¿Qué santo se celebra hoy miércoles 29 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Video Sencilla y humilde: recordamos la vida y los "milagros" de la santa venezolana Carmen Rendiles

En este 29 de octubre, recordamos a Narciso, obispo de Jerusalén (s. II), un faro de fe y humildad que, a pesar de las calumnias y la envidia que enfrentó, supo perdonar y guiar a su comunidad con amor y dedicación hasta bien entrada su longeva vida.

La vida y obra de Narciso, obispo de Jerusalén (s. II)

PUBLICIDAD

Narciso nació a finales del siglo I en Jerusalén, donde se formó en el cristianismo bajo la enseñanza de aquellos que habían sido discípulos del Salvador o que escucharon a los Apóstoles. Se destacó como un presbítero modelo y fue consagrado obispo de Jerusalén en el año 180, siendo el trigésimo en ocupar esta sede. A pesar de su avanzada edad, poseía un ánimo y dinamismo que lo caracterizaban como un líder espiritual comprometido con su comunidad.

En el año 195, Narciso presidió el concilio de Cesarea, donde se buscó unificar con Roma la celebración de la Pascua. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de dificultades, ya que enfrentó calumnias por parte de algunos de sus clérigos. A pesar de las acusaciones, mostró una gran humildad y decidió retirarse durante ocho años, reconociendo en su sufrimiento la mano de Dios. Su regreso a la comunidad fue marcado por el perdón y la reconciliación, lo que consolidó su legado como un ejemplo de paciencia y amor cristiano.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Narciso estuvo profundamente marcada por su vínculo con Jesús y su compromiso con el mensaje cristiano. Aunque no se menciona su presencia en los Evangelios, su papel como obispo y líder espiritual lo convirtió en un testigo de la fe en una época crucial para el cristianismo. Su decisión de perdonar a sus calumniadores y su retiro voluntario reflejan un profundo entendimiento del amor y la misericordia que Jesús enseñó.

Un momento clave en su vida fue cuando uno de sus detractores hizo penitencia y confesó su infamia, lo que permitió a Narciso regresar a su comunidad. Este acto de reconciliación y perdón resalta su legado espiritual, que se centra en la importancia de la caridad y la superación de la envidia. Su vida es un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, el amor y la paciencia son fundamentales en el camino de la fe: paciencia ante la cruz.

PUBLICIDAD

Todos los santos que celebramos este miércoles

Maximiliano, Donato, Colmán, Germán, Honorato, Valentín, Narciso, Etelnoto, Santiago, Decencio, Germán, Fidel, Jacinto, Quinto, Lucio, Feliciano, Eusebia, Eulalio, Berlinda, Elfreda, Marvina, Ermelinda, Cenobio, Teuderio, Sigeberto

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.