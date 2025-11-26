¿Qué santo se celebra hoy miércoles 26 de noviembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

Video "Fue algo terrible": cinco personas muertas y más de una docena de heridos deja la caída de un rayo en Colombia

En este día, 26 de noviembre, recordamos a Leonardo de Porto Maurizio, religioso (1676-1751), un ferviente misionero que, con su lenguaje sencillo y directo, transformó la vida espiritual de miles en Italia, dedicando su vida a la Eucaristía y a la conversión de los corazones.

La vida y obra de Leonardo de Porto Maurizio, religioso (1676-1751)

Leonardo de Porto Maurizio, nacido el 20 de diciembre de 1676 en la Riviera italiana, fue un destacado religioso franciscano que vivió durante el siglo XVIII, un periodo marcado por la Ilustración y el jansenismo. Estudió en el Colegio Romano y se formó espiritualmente en el Oratorio felipista, donde desarrolló una profunda relación con la fe. Tras tomar el hábito franciscano en 1697 y ser ordenado sacerdote en 1702, se dedicó a la reforma de la Orden franciscana, promoviendo una vida de penitencia y cercanía a Jesucristo, con la Eucaristía como centro de su existencia.

Su labor misionera fue notable, recorriendo el norte y centro de Italia durante más de cuatro décadas. Leonardo se destacó por su estilo de predicación sencillo y directo, que contrarrestaba el barroquismo de su época. A través de más de trescientas misiones, abordó temas como la Pasión de Jesucristo y la gravedad del pecado, buscando siempre la conversión de los oyentes. Su legado espiritual es significativo y su influencia perdura, siendo reconocido como patrono de los sacerdotes dedicados a la predicación de misiones populares.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Leonardo de Porto Maurizio estuvo profundamente marcada por su relación con Jesús, a quien consideraba el pilar de su misión. Su enfoque en la Eucaristía y la penitencia reflejaba su deseo de acercar a las personas a la fe cristiana. A lo largo de su vida, fue un ferviente defensor de la Pasión de Cristo, utilizando el Via-Crucis como una herramienta para guiar a los fieles hacia una comprensión más profunda de su sacrificio. En sus misiones, su mensaje se centraba en la necesidad de una buena confesión, lo que demuestra su compromiso con la salvación de las almas.

Un momento clave en su vida fue su recuperación de una grave enfermedad pulmonar, que él atribuyó a la intercesión de la Virgen. Este evento marcó un nuevo comienzo en su labor apostólica, permitiéndole llevar el mensaje de Cristo a muchos. Su dedicación y amor por la misión se resumen en su apodo, "gran cazador del Paraíso", un testimonio de su incansable esfuerzo por guiar a otros hacia la fe y la salvación.

Todos los santos que celebramos este miércoles

Silvestre, Siricio, Belino, Didio, Ammonio, Fileas, Esiquio, Pacomio, Leonardo de Puerto Mauricio, Magnancia, Máxima, Básolo, Justo, Gregorio, Basle, Marcelo, Nicandro, Amador, Conrado, Sebaldo, Fausto, Gaudencio, Pedro, Martino, Nicón, Delfina, Alipio, Estiliano, Juan Berchmans.

Si hoy es tu santo, esta es tu oración

San(ta): a quién de verdad quiero y bajo cuya protección especial me ha puesto mi amada madre la Iglesia al hacerme hijo suyo en el bautismo, te ruego no dejes, hoy ni nunca, de velar para que viva como corresponde a un cristiano y según mi nombre, siguiendo tus ejemplos. Ayúdame en mis dificultades; sobre todo no permitas que caiga en pecado y alcánzame que sepa hacer de mi vida mi mayor consuelo a la hora de la muerte, para ser contigo eternamente feliz. Amén.