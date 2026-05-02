Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy, 2 de mayo? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

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En la conmemoración del 2 de mayo, honramos a Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia (c. a. 295-373), un valiente defensor de la ortodoxia que, a lo largo de más de medio siglo, inquebrantablemente luchó contra las herejías y se erigió como bastión de la fe cristiana en tiempos de profundas convulsiones en la Historia de la Iglesia.

La vida y obra de Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia (c. a. 295-373)

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La figura de Atanasio se inscribe en un periodo crucial de la historia de la Iglesia, donde la ortodoxia cristiana se enfrentó a las corrientes heréticas, especialmente la herejía de Arrio. Nacido en Alejandría, Egipto, a finales del siglo III, Atanasio fue formado por el arzobispo Alejandro, quien lo ordenó lector y luego diácono. Su papel se hizo relevante en el siglo IV, cuando defendió con firmeza la naturaleza divina de Cristo y la Trinidad, un principio esencial de la fe cristiana. Participó activamente en el Concilio de Nicea en el 325, que fue una respuesta directa a las enseñanzas de Arrio, las cuales negaban la divinidad del Hijo. Su valentía y erudición le valieron el título de "Grande" en la historia de la Iglesia.

El legado de Atanasio no se limitó a su defensa teológica, sino que también fue un defensor incansable de la fe en un tiempo en el que los poderes civiles intentaban influir en la Iglesia. Su obra y pensamiento han dejado una huella perdurable y su vida fue un testimonio de resistencia ante las presiones políticas y sociales del Imperio Romano. A lo largo de su episcopado, Atanasio enfrentó varios destierros, sumando hasta diecisiete años fuera de su sede, lo que refleja su compromiso inquebrantable con la verdad evangélica y su determinación de preservar la enseñanza cristiana original.

Relación con Jesús y legado espiritual



La vida de Atanasio estuvo profundamente ligada a la figura de Jesús, siendo un ferviente defensor de su divinidad. En el Concilio de Nicea, proclamó la fe en la consubstancialidad del Hijo con el Padre, lo que se convirtió en un pilar fundamental de la doctrina cristiana. Su confrontación con Arrio y su rechazo a las enseñanzas que degradaban la naturaleza de Cristo demostraron su profundo compromiso con la verdad revelada. Este evento crucial revela la clara defensa de Atanasio de que la salvación y la redención del ser humano dependen de la plena comprensión de la divinidad de Cristo.

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El impacto de las decisiones de Atanasio ha perdurado a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones de cristianos a defender su fe ante la adversidad. Su frase “resistir con firmeza inquebrantable” resuena como un llamado a la perseverancia en la verdad, recordando que la fe es un bien invaluable que debe protegerse. Atanasio no solo dejó un legado teológico, sino que su vida se ha convertido en un ejemplo a seguir para los creyentes que enfrentan desafíos en su camino espiritual.

Todos los santos que celebramos este sábado

María Reparadora, Atanasio, Videmial, Eugenio, Longinos, Germán, Félix, Flaminia, Saturnino, Neópolo, Germán, Celestino, Exuperio, Ciriaco, Teódulo, Florencio, Eugenio, Zoe, Simplicio, Ambrosio, Valentín, Antonino Pierozzi, Daniel, Guivorada, Mafalda

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.