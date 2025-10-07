¿Qué santo se celebra hoy, 7 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

Video Dan el último adiós a hispano que murió tras quedar atrapado en una máquina en fábrica de burritos

En este 07 de octubre, celebramos a Nuestra Señora del Rosario, la madre amorosa que ha guiado a los fieles a través de la oración, recordándonos la importancia de su intercesión en momentos de necesidad y la devoción que ha perdurado a lo largo de los siglos.

Vida y obra de Nuestra Señora del Rosario

Nuestra Señora del Rosario es una figura central en la devoción católica, especialmente reconocida por su papel en la historia de la Iglesia. Su origen se asocia con la figura de Santo Domingo de Guzmán, quien fundó la Orden de Predicadores, conocida como dominicos. En un contexto de lucha contra la herejía albigense, Santo Domingo promovió la oración del Rosario como un medio para reafirmar la fe en la maternidad divina de María. Esta práctica se consolidó a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de piedad y devoción hacia la Virgen María, quien ha sido venerada desde los inicios del cristianismo.

La Fiesta del Rosario, establecida por el papa Pío V en 1572, conmemora el triunfo cristiano sobre los turcos y se ha extendido a lo largo de la historia, siendo reconocida por papas sucesivos. En 1716, el papa Clemente XI la amplió a la Iglesia universal y en 1913, Pío X la fijó en el 7 de octubre, fecha que recuerda la batalla de Lepanto. Esta celebración no solo resalta la importancia de la Virgen en la vida de los creyentes, sino que también refleja el deseo de la Iglesia de buscar en ella consuelo y protección.

Relación con Jesús y legado espiritual

La devoción al Rosario se centra en la relación de Nuestra Señora del Rosario con Jesús, quien es el eje de la oración. A través de los misterios del Rosario, los fieles meditan sobre los eventos clave de la vida de Cristo, desde su infancia hasta su pasión y resurrección. La Virgen María, como madre de Jesús, juega un papel fundamental en la historia de la salvación, siendo testigo de momentos cruciales como la Anunciación y la crucifixión. Su presencia en estos eventos resalta su importancia en el plan divino y su intercesión por la humanidad.

El Rosario es considerado un "arma poderosa" en la vida espiritual, ya que permite a los creyentes acercarse a Dios y a la Virgen en cualquier circunstancia. La oración, que se repite con humildad y fe, se convierte en un medio para expresar la confianza en la maternidad divina de María y su papel como intercesora. En este sentido, el Rosario es un reflejo de la devoción popular y un recurso espiritual que acompaña a los fieles en su camino de fe, recordando siempre que la Virgen María está presente en sus vidas, guiándolos y apoyándolos en sus necesidades.

Otros santos que celebramos este martes

Marcos, Julia, Justina, Elano, Sergio, Baco, Leopardino, Marcelo, Apuleyo, Osita de Quarendón, Gustavo, Canoco, Paladio, Rigaldo, Cuarto, Eterio, Eumenio, Adelgiro, Armentario, Augusto, Elano, Adalgiso.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a).. te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.