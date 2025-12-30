Iglesia católica ¿Qué santo se celebra hoy martes 30 de diciembre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy Este es el santo que se conmemora en este día. Comprueba a quién debes felicitar.

En este día martes 30 de diciembre, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Traslado del cuerpo de Santiago, una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Traslado del cuerpo de Santiago

Santiago Apóstol fue uno de los doce discípulos de Jesús y es conocido como el protomártir de los Apóstoles, ya que fue el primero en ser martirizado por su fe. Su muerte, ordenada por el rey Herodes en Jerusalén, marcó un hito en la historia del cristianismo, ya que su sacrificio inspiró a otros a seguir el camino de Cristo. La figura de Santiago es relevante no solo por su martirio, sino también por su papel en la difusión del mensaje cristiano, especialmente en la península ibérica, donde se le atribuye la evangelización de varias comunidades.

La leyenda del traslado de su cuerpo, que se dice fue llevado por sus discípulos desde Jerusalén hasta Iria Flavia, refleja la devoción y el respeto que se tenía hacia Santiago. Este viaje milagroso, en el que los discípulos encontraron una nave sin remeros ni piloto, simboliza la protección divina y la importancia de Santiago en la historia de la fe cristiana. Con el tiempo, su sepulcro se convirtió en un importante lugar de peregrinación, dando origen a la ciudad de Santiago de Compostela.

Relación con Jesús y legado espiritual

Santiago tuvo un vínculo cercano con Jesús, siendo testigo de momentos clave en su ministerio, como la Transfiguración y la Última Cena. Su decisión de seguir a Cristo y su valentía al proclamar el Evangelio, incluso ante la muerte, son ejemplos de su compromiso con la fe. En este contexto, se destaca su papel como un líder entre los apóstoles, contribuyendo a la expansión del cristianismo en tiempos difíciles. Su legado espiritual se manifiesta en la frase “proclamando el Evangelio”, que resume su misión y la de sus discípulos tras su muerte.

La devoción hacia Santiago ha perdurado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y fe para millones de peregrinos que recorren el Camino de Santiago, buscando no solo un encuentro espiritual, sino también el perdón y la redención a través de su intercesión.

Todos los santos que celebramos este martes

Sabino, Rainerio, Anisio, Eugenio, Gricino, Liberio, Jocundo, Anisia, Mansueto, Severo, Apiano, Donato, Honorio, Venustiano, Radulfo, Exuperancio, Marcelo

Oración al santo del día

Glorioso(a) San(ta): a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor, si tu, que tan amado(a) eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira, pues, nuestras miserias y penas nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes.