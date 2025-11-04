Descubre a quién tienes que felicitar hoy con el santoral de este martes 4 de noviembre

Video "Fue algo terrible": cinco personas muertas y más de una docena de heridos deja la caída de un rayo en Colombia

En este día martes 4 de noviembre, te animamos a explorar el calendario de santos y aprender sobre la historia de Carlos Borromeo, cardenal (1538-1584), una conmemoración cuya existencia y legado son esenciales en las costumbres católicas.

La vida y obra de Carlos Borromeo, cardenal (1538-1584)

PUBLICIDAD

Carlos Borromeo nació en Arona, Italia, en 1538 y se convirtió en una figura clave de la Iglesia durante el siglo XVI. A los 22 años, fue llamado a Roma por el Papa Pío IV, quien era su tío. Aunque su juventud y falta de experiencia como sacerdote generaron dudas sobre su nombramiento como Cardenal y Secretario de Estado, Carlos Borromeo demostró ser un líder piadoso y austero, dedicándose a la oración, el ayuno y el trabajo. Su compromiso con la reforma de la Iglesia, especialmente tras el Concilio de Trento, lo llevó a ser uno de los eclesiásticos más influyentes de su tiempo.

Consagrado obispo en 1563, Carlos Borromeo se estableció en Milán, donde trabajó incansablemente para implementar las disposiciones del Concilio. Su labor incluyó la organización de la vida espiritual en su diócesis, la fundación de escuelas y seminarios y la atención a los pobres y enfermos. A pesar de su carácter firme y a veces antipático, su dedicación y tenacidad dejaron una huella imborrable en la historia de la Iglesia, convirtiéndolo en un modelo de buen pastor y en un símbolo de la reforma católica.

Relación con Jesús y legado espiritual

La vida de Carlos Borromeo estuvo marcada por su profundo vínculo con Jesús, manifestado en su dedicación al servicio de los demás y en su compromiso con la catequesis. Su labor pastoral incluyó la promoción del culto eucarístico y la atención a los fieles, especialmente en tiempos de crisis como la peste. Su entrega a los apestados de Locarno, donde falleció, es un testimonio de su amor al prójimo y su deseo de seguir el ejemplo de Cristo. En su misión, Carlos Borromeo se esforzó por elevar el nivel espiritual de sus sacerdotes y de la comunidad, contribuyendo así al mensaje cristiano de amor y servicio.

PUBLICIDAD

Su legado perdura en la Iglesia, donde es recordado no solo como un organizador eficaz, sino como un hombre que vivió su fe de manera auténtica. Su vida ejemplar y su dedicación a la reforma eclesiástica lo convierten en un referente para los creyentes. En su labor, Carlos Borromeo se aplicó a sí mismo la Contrarreforma conciliar, logrando impactar a la comunidad católica de su tiempo y dejando un mensaje claro: “hombre terco, tenaz, constante” en su fe y servicio a Dios.

Todos los santos que celebramos este martes

San Carlos Borromeo, Próculo, Porfirio, Vidal Agrícola, Amancio, Nicandro, Claro, Emerico, Filólogo, Patrobas, Hermas, Pierio, Modesta, Juanicio.

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.