¿Qué santos se celebran hoy, 28 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la iglesia Católica

Hoy, 28 de octubre, celebramos a Simón y Judas, apóstoles (s. I), dos fervientes seguidores de Jesús que, a pesar de ser menos conocidos, dejaron una huella imborrable en la historia del cristianismo al predicar el Evangelio en tierras lejanas y enfrentar el martirio con valentía.

La historia detrás de Simón

Simón el Zelote fue uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús, conocido por su fervor nacionalista y su deseo de liberar Palestina del dominio romano. Vivió en un tiempo en que los judíos enfrentaban la opresión de un imperio poderoso, lo que alimentó su compromiso con la causa de su pueblo. En los Evangelios, se le menciona como un ferviente seguidor de Jesús, quien le enseñó a priorizar los valores espirituales sobre los intereses políticos. Su nombre, que significa "celoso", refleja su pasión por la fe y la libertad de su nación.

La figura de Simón es relevante no solo por su papel como apóstol, sino también por su conexión con un movimiento de resistencia que buscaba el advenimiento del Mesías. A través de su vida y predicación, se convirtió en un símbolo de la lucha por la fe y la identidad judía. Se cree que predicó en Egipto, Mesopotamia y Persia, donde finalmente encontró el martirio, dejando un legado de dedicación y valentía en la historia del cristianismo.

Relación con Jesús y legado espiritual

Simón fue testigo de momentos cruciales en el ministerio de Jesús, incluyendo su resurrección. Su decisión de seguir a Jesús y llevar su mensaje a tierras lejanas demuestra su compromiso con la misión cristiana. Enfrentó la oposición y el martirio, lo que resalta su valentía y fe. La leyenda de su muerte en Persia, donde desafió a los ídolos paganos, ilustra su dedicación a la causa de Cristo. Este acto de fe se tradujo en un legado espiritual que inspira a los creyentes a ser fieles discípulos de Cristo, mejorando «ese aspecto» de nuestra vida que no termina por dar la nota.

La vida y obra de Judas (s. I)

Judas Tadeo fue uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús durante su ministerio en el siglo I. A menudo se le distingue del traidor Judas Iscariote, siendo conocido como Judas Tadeo. En los Evangelios, se le menciona en el contexto de la Última Cena, donde hizo una pregunta a Jesús sobre cómo se manifestaría a sus seguidores y no al mundo. Este momento resalta su deseo de entender el mensaje de Cristo y su papel en la comunidad de creyentes. A pesar de su relevancia, su figura fue poco venerada en los primeros siglos, pero su intercesión comenzó a ser reconocida a partir de las revelaciones de santa Brígida de Suecia, quien lo presentó como abogado de las causas perdidas.

La tradición sostiene que Judas Tadeo y Simón el Zelote predicaron juntos en Persia, donde se cree que encontraron el martirio. Ambos apóstoles fueron testigos de la vida y enseñanzas de Jesús y su legado ha perdurado a lo largo de los siglos. La historia de su muerte, en la que desafiaron a los ídolos paganos, refleja su valentía y compromiso con la fe cristiana, convirtiéndolos en símbolos de perseverancia y dedicación en la misión de Cristo.

Legado y relación espiritual con Jesús

Judas Tadeo no solo fue un seguidor de Jesús, sino que también desempeñó un papel crucial en la difusión del mensaje cristiano. Su participación en momentos clave, como la resurrección, lo convierte en un testigo importante de la fe. La leyenda de su martirio en Persia narra cómo, al desafiar a los ídolos paganos, provocaron la ira de los sacerdotes, quienes finalmente los asesinaron. Este acto de valentía y fe se tradujo en un legado espiritual que inspira a los creyentes a ser fieles discípulos de Cristo, mejorando «ese aspecto» de nuestra vida que no termina por dar la nota.

La historia de Judas Tadeo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y a buscar su intercesión en momentos de dificultad. Su ejemplo de dedicación y valentía nos recuerda que, incluso en las circunstancias más desafiantes, la fe puede prevalecer y transformar vidas.

Todos los santos que celebramos este martes

Simón y Judas Tadeo, Atanasia, Farón, Neófito, Gaudioso, Firmiliano, Leonardo, Cirila, Esmaragdo, Marciano, Arquelaida, Terencio, Neonila, Nita, Rodrigo Aguilar Alemán, Sigolino, Alberico, Anglino, Odilón, Esteban

La oración del día

Dios todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente, que nos los pones como modelo, quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello y mediante tu siervo(a), te rogamos nos concedas (mencionar aquí la petición) y con ello una mayor correspondencia a tu amor.